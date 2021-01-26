【本報訊】四名男女被指前年8月11日在紅磡非法集結案昨續審。辯方繼續盤問制服及押送首被告到警署的西九龍衝鋒隊警員吳振霆，爆出更多警暴指控，指被告在警署遭吳或其同袍虐待，包括掌摑、用委任證拍打頭和臉、命令被告在白衣警面前下跪，逼他解鎖電話，更有警員將口中可樂噴向被告的臉和身，並向被告的頭和身體倒水等。吳繼續否認所有指控。

西九龍衝鋒隊第四隊警員6835吳振霆昨在辯方盤問下稱，於紅磡警署內從被告張漢東（26歲）的背囊搜出疑似爆炸品後便放在一旁，他沒請示上司是否爆炸品，亦沒將疑似爆炸品放進保護裝置、防干擾證物袋或一般證物袋內保存。吳又稱無法說出花了多少時間觀察涉案思疑爆炸品，皆因他「一睇就知係」。

涉強行解鎖被告電話

吳同意當晚只花了三分鐘檢查張背囊內的所有物品，坦言沒仔細檢查。辯方指吳在書面供詞及記事冊內，均只提及「發現」而非「撿取」思疑爆炸品。吳回應：「我字眼上表達得唔清晰啫。」

辯方指吳或其同袍在訓示室趁張的臉貼着桌面，多次打張的頭及背、掌摑其臉和踢他坐着的凳，又在落口供前對張說：「係咪好鍾意睇委任證？畀你睇啦！」繼而用委任證拍打他的頭和臉。及後吳或其同袍又捉住張的手，圖透過指紋解鎖其電話，又強迫張講出電話密碼，惟張拒絕就範，再遭吳或同袍打頭打背。

辯方續指落口供期間，吳或其同袍喝了一口可樂，繼而噴向張的臉部及身體。吳又因為張答「我唔知」而毆打他的頭，又不斷叫張重複起身及坐低，更叫他在一名高級白衣警員面前跪下。吳或其他警員為張搜身後問他需否飲水，隨即將一杯水倒向他的臉和身體。吳對辯方指控一一否認。

吳押送張上警車時，辯方指吳根本沒問他需否求醫，當張被帶返警署會見值日官後，亦非如吳所言沒回答值日官需否求醫的提問，指張有講頭很暈，惟值日官回應：「等下啦」、「你有冇投訴呀？」值日官未待張回答便已走開。吳不同意辯方說法，並說沒為意值日官曾否走開。

本案另有三名被告姚子浩（24歲）、15歲女生及唐健龍（20歲），四人今續就非法集結、管有炸藥等罪受審。

案件編號：DCCC1/20