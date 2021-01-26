【本報訊】2019年11月11日，全港三罷，有抗爭者同時發動「黎明行動」，當日有交通警在西灣河驅散市民期間連開三槍，近距離擊中21歲學生周柏均。暱稱「熊仔餅」的他在facebook專頁透露，槍傷後至今逾年仍受後遺症困擾，包括嚴重痛症，痛至「食不到止痛藥」兼嘔吐不斷，骨折亦未康復，近數周更經常夢到當天中槍情景。新一年他祈求身體健康，並呼籲手足可在他下次出庭時聲援他和其他被控抗爭者。

周柏均在facebook發文表示，本月初他曾抽血，上周獲取報告，身體指數並不理想，手術後遺症不斷出現，「輕則劇痛，重則雖（需）入醫院打止痛針，痛的時候會食不到止痛藥，因為個肚有氣頂住，食任何野（嘢）同飲任何野（嘢）都會嘔返出嚟」。他需入院注射止痛針才可止痛，但武肺期間不希望經常進出醫院，「都係夾硬忍痛忍幾日挨過佢，仲要每一個月都會有幾日係會痛」。

他指痛症影響走路，每次經歷劇痛均需休息一段時間才可繼續行走，「病發時就好似上次上庭咁痛到行都行唔到，好辛苦」。他當天受槍傷後子彈卡在脊椎導致骨折，至今仍未康復，「不能久站久走，非常影響生活」，部份動作亦受影響，如提重物時會感到痛楚。

網民打氣：一齊撐落去

除身體受創，他精神同樣遭受嚴重困擾，出院至今精神狀態反反覆覆，又患上失眠，「唔能夠長期集中精神同埋好容易攰，加上這三個星期不斷發惡（噩）夢夢到11月的情境」。他祝願今年大家能身體健康，「冇病冇痛，珍惜眼前人」。

周柏均將於3月23日再次上庭，希望同路人可到灣仔區域法院旁聽，聲援他和其他庭上「手足」。其帖文至今獲逾5,500個讚好及加油等，有人留言表示，看到他受痛楚困擾，「心裏好難過！但係無論如何你都要堅強啲撐落去啊！好多人支持你㗎！」亦有留言稱：「睇到呢段文字之後好難受，好嬲。我信有報應，希望天眼快啲開，做番應做嘅事。」有人形容他十分堅強，「你已經好叻 ，我哋一齊撐落去，加油！」

周柏均前年11月中槍後送院搶救，其右腹中槍，傷及肝臟和腎臟，子彈卡在背脊，須切除右腎及部份肝臟，經手術後取出子彈。由於他曾表示出院後最想吃零食熊仔餅，連日獲市民送上大量熊仔餅鼓勵，故被稱為「熊仔餅」。