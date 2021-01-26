【本報訊】香港民意研究所公佈最新特首林鄭月娥民望及民情指數，林鄭最新評分雖略有上升，但市民對港府滿意率只有16%，不滿意率升兩個百分點至61%。社會狀況以「經濟狀況」表現最差，市民滿意率淨值為-54%。有學者認為，部份香港市民或者已經認為難以改變現狀，繼而開始改變個人心態，以「冷漠」應對無力感。

經濟表現滿意率最低

香港民意研究所成功訪問逾千名18歲或以上香港市民，林鄭最新評分為32.0分，較上次調查升3.0分，39%市民給予林鄭0分，69%反對林鄭出任特首，較上次調查回落三個百分點，民望淨值回升五個百分點至-49%。

特區政府民望方面，61%市民不滿意政府表現，較上次調查升兩個百分點，滿意率則跌不足一個百分點至16個百分點；信任度方面，最新信任政府比率為28%，較上次調查跌一個百分點，不信任比率為51%，較上次調查跌五個百分點。

學者：封區或令民望再跌

社會狀況評價以「經濟狀況」表現最差，市民滿意率淨值為-54%，其次為「民生狀況」及「政治狀況」，最新滿意率淨值同樣為-47%，分別升三個百分點及兩個百分點。

明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院高級講師賴建國指，有關調查在警方先後大搜捕55名民主派後、佐敦封區前進行，估計部份市民已逐漸接受難以改變現狀，開始以「冷漠」應對無力感。

賴建國不排除市民經歷佐敦「封區」後，會因為不滿政府有關隔離措施安排，令政府民望再下跌。