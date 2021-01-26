【本報訊】個人私隱越來越無保障，有執法機構巧立名目查閱抗爭者銀行賬戶紀錄，有銀行職員就把客戶資料當資產賣給第三者。廉政公署分別起訴星展銀行及建設銀行五名前僱員，控告他們串謀收取非法佣金最少共約25萬元，以取得銀行電腦系統內的客戶機密資料，並洩露有關資料作兜售個人貸款業務之用。

收約25萬佣 廉署起訴

廉政公署指早前接獲星展轉介的貪污投訴，調查揭發2015年至2016年間發生的涉嫌罪行。其中一名被告為星展銀行前豐盛理財客戶經理叶輝（40歲），案發時在北角分行負責處理該行資產逾一百萬元客戶。他涉嫌取用銀行電腦系統，目的在於使他本人或他人不誠實地取得與客戶機密資料。

廉署調查發現，叶輝及另一被告、星展銀行私人貸款業務顧問石彥汭（32歲）收取非法佣金最少共約25萬元，以取用儲存在銀行電腦系統的客戶機密資料。同案被告還包括35歲的星展銀行私人貸款業務顧問，以及31歲的星展銀行無抵押貸款部的私人貸款業務經理查宇。星展銀行設有一個儲存客戶機密資料的電腦系統，叶輝獲授權取用，而私人貸款業務顧問如黃曉欣及石彥汭則不獲該等授權。

其中叶輝控罪最多，被控七項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》，他另被控30項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪名，違反《刑事罪行條例》。其中五項貪污控罪指，叶輝與黃曉欣、石彥汭或查宇涉一同串謀，使叶輝或叶輝及石彥汭，在無合法權限或合理辯解下接受佣金，作為透露客戶機密資料的誘因或報酬。各被告明日在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

廉政公署又起訴了中國建設銀行（亞洲）股份有限公司前銷售經理張兆麟（33歲），他被控一項串謀使代理人接受利益罪名，同樣於明日在東區裁判法院答辯。張兆麟涉與星展銀行一名前私人貸款業務顧問串謀，使對方在無合法權限或合理辯解下接受佣金，作為透露星展銀行客戶機密資料的誘因或報酬，有關佣金按客戶貸款一定百分比計算。