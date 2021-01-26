【本報訊】政府採購的三款疫苗，僅復星BioNTech疫苗獲准緊急使用，預計下月到港，英國阿斯利康疫苗須待下半年才有供應，中國科興更連第三期數據都未有提供。面對疫苗供應滯後，特首林鄭月娥昨表示已要求中央分配內地疫苗供港。現時國產疫苗包括科興及國藥，疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅指出，國藥疫苗同樣欠缺第三期臨床測試數據，相關數據屬「最重要底線」，否則委員會難以審視。

林鄭月娥未有諮詢專家意見便向中央求助，要求分配中國醫藥集團（Sinopharm）的武肺疫苗，她昨接受傳媒查詢時才交代，早於去年訪京時曾向中央提出，有需要時希望獲分配內地疫苗供港使用，至「起碼十日、八日前」，正式要求中央協助。

港人對科興缺乏信心，但國藥疫苗同樣未有公佈第三期臨床數據，成效存疑。林鄭稱疫苗受到核准疫苗的法律框架限制，「但𠵱家言之尚早，我哋再睇吓跟住個發展係點」。她又聲言爭取疫苗在港安全有序接種是她的責任，感謝中央一直展示對香港抗疫的協助，形容是「義不容辭」。

藥廠稱有效率79.34%

疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅認為，國藥疫苗仍未公開第三期臨床數據報告，相信國藥與科興同樣正整理相關研究，很快會在醫學期刊發表。他續指，第三期臨床報告「永遠係最重要底線」，未有該批相關資料，委員會難以審視該疫苗。

委員會召集人劉澤星昨接受港台專訪時亦強調，第三期臨床數據有助準確剖析疫苗效用，而研究結果能在醫學期刊發表，亦是獲專家認可的證明。符合上述條件的疫苗有助提升公眾信心，重申清楚的數據是不能妥協的要求，以便評估採用與否。

另有消息人士指，雖然委員會成員早已接獲國藥疫苗的數據，但關鍵是委員會是否因林鄭一人而被架空，「林鄭話有法律框架規管批核疫苗，但佢話言之尚早，而事實係委員會未討論，特首就表態要呢隻疫苗，你叫專家點傾」，更相信最終政府無論如何都會採用國藥疫苗。

中國醫藥集團去年12月公佈其滅活疫苗的有效率為79.34%，強調疫苗安全性良好，試驗者接種兩針後均產生抗體，中和抗體陽轉率為99.52%。惟國藥迄今僅公佈了第一、二期的測試數據，對象僅約600人，包括年逾60歲的長者及18至59歲的成人。雖然結果顯示疫苗有足夠安全性，然而其測試樣本量較小，亦未有就有效率作詳細研究，加上國藥仍未公佈關鍵的第三期臨床數據，有效率未獲廣泛認可。

「世上最不安全的疫苗」

上海疫苗專家陶黎納月初更曾在微博發文，透露國藥疫苗的說明書上列出73種臨床試驗不良反應，常見的包括發燒、頭痛等，更可能出現視力減退、喪失味覺等嚴重副作用，形容是「世界上最不安全的疫苗」，惟貼文其後被移除。