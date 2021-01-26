【本報訊】食衞局長陳肇始日前公佈，批准由德國藥廠BioNTech與復星醫藥研發的武肺疫苗「復必泰」在港緊急使用，預料下月底來港，並於3月初安排市民接種。復星醫藥香港執行首席代表羅紫君昨在聯合記者會上表示，疫苗在德國生產至運抵本港的過程為48小時內，並在中央儲存倉以-75℃超低溫儲存，解凍後五日內完成運輸及接種。

曾浩輝：已向藥廠索取更多資料

挪威早前有接種者死亡，以色列亦有接種者面癱，BioNTech首席執行官兼聯合創始人Ugur Sahin在記者會上多番強調，暫未發現這些事故與疫苗有關，復星醫藥高級副總裁回愛民則表示，目前最常見的副作用是肌肉疼痛，一般一至兩天內消退，承諾若日後本港接種者出現嚴重副作用，會立即報告。

疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝接受港府fb專頁「添馬台」專訪則指，BioNTech疫苗的好處大於風險，可以在港緊急使用，而挪威接種疫苗後死亡的多為居於院舍的長者，當地正調查事件與疫苗的關係，委員會已向藥廠索取更多資料。

科興疫苗三度推遲發表第三期臨床研究結果，科興北京總部回覆本報查詢時辯稱，研究文章須與各國的臨床研究贊助人共同撰寫，完成後要醫學期刊接收並發表、同行評審也需時處理，故難以準確預計發表時間。科興稱須集齊專家委員會所需的文件，才會正式遞交註冊申請，但未有提及何時有疫苗供港。