醫者不自醫。筲箕灣中醫師鍾金全中招。長沙灣衞生署醫生不知就裏，登門求醫，不幸中招。做得醫生莫非尖子；做得官家醫生更非港大、中大醫學院的優良產品莫屬。以此識見，竟又「借聽於聾，求道於盲」，能不令人握腕？武漢病毒蹂躪香港足足一年，特區政府的所謂抗疫則確又淪落至問道於盲的不堪境地。香港的淪落，當又不止於抗疫而已。過渡23年，香港人正邁向徹底被共產。

抗疫漠視公帑效益 唯恐中央不悅

別的不說，儘管武漢病毒至今並無解藥，此可無礙醫管局連同中大中醫學院替武肺病人提供中醫診療服務。中大中醫學院副院長林志秀聲稱，內地憑銀翹散、清肺排毒湯及沙參麥冬湯治療武肺，效率達九成以上。林院長所指的療效不知道可有像研製疫苗那樣經過一期、二期、三期的臨床測試，發表研究結果供業界專家審閱評估，確定堅實可信經得起考驗。中醫診治服務雖說免費，卻由醫管局提供，最終牽涉公帑。中藥醫武肺，難道醫管局的資金沒有別的效益更高用途？

尤其令人不安的是，中藥跟建基於實證為本的西藥並行，天曉得西藥跟銀翹散、清肺排毒湯及沙參麥冬湯溝亂用到底有何效果。疫苗供應緊張，英國有建議，事急馬行田，考慮一方面延長接種首尾兩劑疫苗的時間，萬一某種疫苗供應跟不上，則混合兩種疫苗接種。此議一出，專家群起反對。莫說疫苗趕急上馬，專家尚未完全掌握其副作用、敏感反應以至後遺症，更未測試過溝亂打不同疫苗有何效果，故此期期以為不可。醫管局中西藥雙管齊下醫武肺，不管是否藥石亂投，此又豈為負責任的善用公帑之道？

當然，時至今天，特區政府哪還曉得何謂公帑效益？以抗疫的整體使費而言，醫管局中藥醫武肺牽涉的公帑，事實上九牛一毛也說不上。且不去說那丟在倉庫裏堆積如山的「同心口罩」，耗費5.3億元公帑、用上14天時間、作所謂全民檢測——實則只檢測了178萬人——抽出32名病患者，猶樂此不疲，再動用3,000人力、封鎖油麻地「小區」44小時、強行檢測7,000人；所費不菲，卻也只找出13名病患。

毋庸諱言，一再不顧公帑效益作勞民傷財之舉，非為抗疫乃在取悅於阿爺：全民檢測、小區禁足乃中國「成功抗疫」的兩道板斧；哪怕阿爺沒有向上深圳接旨的張建宗落柯打，林鄭政府亦依樣畫葫蘆而唯恐不及，公帑效益管他娘。

公權力零認受 將敗壞港公民意識

抗疫非但要按阿爺指示辦事，買疫苗尤須畀足阿爺飛士。是以哪怕國產科興滅活疫苗未有第三期臨床測試結果，而其公認的成效僅為50.4%——即是打針能否防疫如同過大海買大細——拍馬追不上輝瑞及莫德納95%以上的成效，林鄭政府照樣給科興落單。及至專家們對科興疫苗的測試結果以至成效有所遲疑，林鄭則又鬼拍後尾枕，自爆早於去年11月已請求韓正供應同樣未通過第三期臨床測試的國藥疫苗。箇中牽涉的公帑雖未見透露，藉着購買疫苗以輸誠獻媚之情則路人皆見。抗疫本應以科學為本。特區抗疫卻愛國表忠先行。香港人不齒林鄭的所作所為理有固然。

未過渡，香港有彭定康口中全世界最優秀的公務員隊伍，舉世欽羨的公民意識——2003年50萬人上街，沒有打翻過一個垃圾桶；200萬人616上街，秩序井然，人人自覺清理垃圾。即使經歷了2019年的逆權抗爭、2020年的國安鎮壓，證諸人人不顧林鄭明令禁止而自發戴口罩抗疫體現的自律，可貴的公民意識猶在。然而極盡獻媚能事之傀儡政權可罔顧香港的現實，置公帑效益於不顧；從中西藥齊落醫武肺到封鎖「小區」作檢測，只將益令香港人不齒以輸誠獻媚為本之所謂管治。公權力腐敗安能為人認受？

公權力不為認受，最終將敗壞港英苦心經營一個多世紀方建立的公民意識。及至這個寶貴的資產蕩然無存，香港人已然被徹底共產矣。

古立

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