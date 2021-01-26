【本報訊】武肺病毒不斷輸入，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，至今累計有八個分型的病毒株入侵本港，首三波共六個分型幾已絕迹香港；唯獨第四波主流GH分型傳染力最強，收緊邊境政策仍無法遏止大爆發。他又透露近日在油尖旺強檢區的個別患者身上，找到變異的GH分型病毒，顯示病毒不斷變化，傳播力恐進一步增加。

首三波毒株已絕迹香港

蕭指出，本港首兩波疫情，出現過L、S、V、O、G共五型病毒株，去年下半年已經絕迹；第三波禍端的GR分型病毒株，其帶有的D614G基因變異，導致社區大爆發，但11月後亦幾乎沒再出現，銷聲匿迹，此反映本港有能力消滅武肺病毒。

惟去年9月底由尼泊爾等東南亞國家輸入的GH型病毒株，卻至今揮之不去，由歌舞群組至最近的將藍隧道及中九龍隧道地盤群組，絕大部份病人感染的也是GH型病毒株。反而同期發現的GV型病毒株，及分別起源英國及南非的501Y基因變異病毒株（同屬GR分型），沒在港大規模傳播。

他指出，GH分型病毒株也帶有D614G變異，且其他位置有變異，所以傳染力大增，「可惜嘅係，聖誕、除夕期間嘅家庭群組感染，以及兩個隧道地盤爆發，再一次將病毒帶入社區，喺一啲舊樓更造成垂直傳播。」

他認為現時邊境政策已阻截外地病毒輸入，港人面對的是一場「內戰」，但難言何時打勝仗。他透露近日在油尖旺強檢區個別患者身上，找到出現三至四個位置變異的GH分型病毒，顯示病毒不斷變化，傳播能力恐進一步增加。

社區大規模爆發，多間公院相繼有醫護染疫。公共醫療醫生協會會長馬仲儀指，「有同事做咗四輪Dirty Team，每次都住酒店，佢哋都有家人，都係會攰……我諗大家都學習緊點樣平衡生活」。