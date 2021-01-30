近期多宗確診武肺的舊式大廈，當中部份天井被圍封，容易造成垂直傳播，而且喉管均遭擅自改裝，引起市民憂慮。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業今早出席港台節目，指出不少舊式樓宇為圍封式天井，而且多屬共用，但個別舊樓在維修保養上有疏忽，例如無人清理垃圾等，令混濁空氣出現，每當市民使用抽氣扇或抽油煙機時，便會將污濁空氣抽入屋內，產生煙囪效應，在疫情下有需要做好預防措施。

何鉅業又表示，部份舊樓業主並未依循原本設計，擅自改裝喉管，甚至接駁廢水管及污水管，有機會令病毒傳播。

盧偉國：業主不應擅自改裝喉管

經民聯主席、工程界立法會議員盧偉國亦有出席同一節目，同樣指出圍封式天井引起煙囪效應，令空氣垂直上升，有需要關注因此產生的衞生問題。他又指，不論新或舊樓，業主都不應擅自改動喉管設計，並要做好污水渠保養。

盧偉國認為，部份確診個案來自缺乏良好管理的「三無大廈」，建議政府可以委聘物業管理公司，長遠可進行「聯廈聯管」，增加資源以鼓勵住戶。

廁所廚房有異味要立即關窗 避免開太大抽氣扇

何鉅業則建議，市民若果於廚房及廁所聞到異味，便要立即關窗，避免污濁空氣入屋，日常亦避免將抽氣扇及抽油煙機開得太大，並可打開客廳及房間的窗戶，或開門時留有少許門隙，讓室內有足夠的空氣流通。另外，他指出，喉管不應有任何破漏，若發現便需要尋找專業人員維修。

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