政府早前批准緊急使用BioNTech疫苗，預計下月底到港。負責統籌疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權今早在商台表示，疫苗下月底到港後可以立即啟動接種計劃，當局將在18區設立疫苗接種中心，運作時間朝八晚八，為期至少半年，故需要有較長期的人手調配安排，約20至30名行政支援人員，會徵召不同部門公務員參與，調派公務員處理疫苗接種中心的運作、登記、管理及支援等工作。

聶德權說，當局已邀請各個醫療機構及組織，希望他們協助各自營運一個接種中心，包括醫管局各醫院聯網、私家醫院或診所、大學及醫護組織等。他重申，要走出疫情、恢復正常生活和經濟，要靠更多人接種疫苗。

身兼政府疫苗顧問專家委員會成員的港大內科學系臨床教授孔繁毅則在同一節目指，本港已批准使用的BioNTech疫苗保護力很高，但有較多副作用如發燒等，長者是否適用此疫苗須待最新數據，而中國的科興及國藥疫苗仍未提交第三期臨床研究數據，強調第三期數據是審批的基礎條件，難以跳過程序批出疫苗。

他指科興等疫苗已在準備相關報告，相信短期內可以取得數據，呼籲市民毋須擔心。他又說，中國雖已大規模接種兩款疫苗，但可能只得特定年齡組別人士接種，未必具備詳細分析，例如接種前、後，有關抽血及驗抗體等數據，亦未必詳細了解副作用，故接種情況不能與第三期臨床研究比較。

對於市民接種疫苗的信心，孔繁毅說，接種計劃展開的首個星期非常重要，要特別小心，若一切順利進行，相信會有更多市民願意接種。

聶德權：未來仍會封區

政府過去一周三度封區，聶德權形容上周六首次在佐敦封區是「新嘗試」，動員了約3,000名政府人員包括民政事務總署、紀律部隊及政府文職人員等參與，之後兩次行動規模較細，亦在最短時間內完成行動，希望將對居民的影響減至最少。

他說未來仍會採取類似的行動，強調做法有助控制疫情，希望各部門預先組織隊伍，隨時動員人手「落區」協助。

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