中方昨日正式就BNO「5＋1」計劃提出反制措施，宣佈自明日起不再承認BNO作為旅行證件和身份證明，特區政府也表示會全力配合，惟做法被指違反《中英聯合聲明》。律政司司長鄭若驊發表網誌反駁坊間指控，稱只要正確理解《聯合聲明》「就會明白《中英聯合聲明》並無任何條款，讓英方在香港回歸袓國後承擔任何權責」，又引述中方人員的說法，強調英方在香港「無主權、無管轄權，亦無監督權」。

鄭若驊引述兩名中方人員，包括國際法院副院長薛捍勤和外交部駐港特派員公署前特派員謝鋒的說法，前者指「香港回歸後⋯⋯屬於中國主權範圍内的事務」，後者更明確表明香港與英國之間的關係在2000年已經結束，「簡而言之，對於回歸後的香港，英國無主權、無管轄權，亦無監督權」。

網誌中又提及，簽署《聯合聲明》的同時，雙方亦就國籍問題交換了備忘錄，反映雙方在聯合聲明下，對國籍問題的理解；英方的備忘錄列明「英國政府不會賦予持有BNO的香港的中國公民居英權」，中方的備忘錄也列明「根據中華人民共和國國籍法，所有香港中國同胞，不論其是否持有『英國屬土公民護照』，都是中國公民。」

她強調，英國認為英方備忘錄的條文具約束力，例如英格蘭及威爾斯前總檢察長高仕文勳爵在2008年曾稱，若BNO持有人自動擁有完整的英國公民資格，會違背中英雙方在聯合聲明中的承諾。

鄭亦重申，港府會全面配合國家針對英國政府就處理BNO事宜採取的反制措施，不承認BNO作為有效旅行證件和身分證明，並在明日起BNO不能用於在香港出入境。

不過，鄭若驊未有提及早於2017年6月底、香港回歸10周年前夕，時任外交部發言人的陸慷已表明，《聯合聲明》作為一個歷史文件，「不再具有任何現實意義」。

被問會否要求公務員放棄BNO 聶德權：兩者不可混為一談

公務員事務局局長聶德權今早出席電台節目後被問到有關反制BNO的舉動，指外交部及特區政府已經發出清晰訊息，不再視BNO為旅遊證件及身份證明。被問到會否要求公務員放棄持有BNO，聶德權則說，公務員擁有國籍的安排是按《基本法》及香港法例現有的規定執行，不應將兩者混為一談。

另外，政府要求現職公務員在4星期內簽署宣誓聲明，擁護《基本法》和效忠特區，聶德權說，現時已將所有相關文件發送予現職同事，他們要在2月底交回聲明，部門會先整理，再由局方跟進。

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