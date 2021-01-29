很老實跟你說：每一天，我都會懼怕明天就會被捕。

每次有大搜捕，身邊朋友都會紛紛來電，確保我安好。是的，從事與法律相關的工作、對被捕程序略懂些微，都會活在清晨6點突然被捕的陰霾之中。其實我從不是很「衝鋒陷陣」的那一脫人。《國安法》前，我從來不覺得自己需要想像有被捕的一天。

工作上，不同界別的人都會問：「如果乜乜乜，會唔會中咗《國安法》？」好問題，我都好想知。事實似乎是，地球上沒有人能夠絕對及充份理解《國安法》的條文和應用。當權者除外。在我看來，《國安法》是一把任政權舞弄的利劍，懸在我們的頸上。某天看中了誰，那把利劍就會刎下去。傳說中的「紅線」，從來沒有劃分清楚；如果真有那一抹「紅」，都只是被刎頸的人們的血跡。

落筆此文之際，剛好讀到鄒家成在《獨媒》的專訪，當中談及他預計自己會在三年內入獄。這，便是時下香港青年人的「五年計劃」。活在當下，每一天要計算好的，不是實踐留學進修夢、不是儲錢買樓結婚、不是創一番事業；鄒每一天的打算，只是要見盡家人朋友、吃愛吃的，然後靜待被捕的某一個明天。

「我給您沏的這一壺茉莉香片，也許是太苦了一點。我將要說給您聽的一段香港傳奇，恐怕也是一樣的苦——香港是一個華美的但是悲哀的城。」1943年，張愛玲寫下《茉莉香片》，如此說道。

時間來到2021年，衷心痛愛香港的人們，要不飛散世上不同地方、要不正在還押中，要不，每天都必須活成「最後一天」的模樣 —— 因為我們不知道，明早6點鐘左右，會否有國安上家門把我們拘捕。

次女我不知道，老年時將身處何方、有沒有這個福份，為後輩沏一壺馥郁而苦澀的茶，容讓我娓娓道來自2019年來、香港的故事。

但我希望，很希望很希望，我將要訴說的，會是一段段回甘的香港傳奇。而要實現這個冀許，還需要我們的共同努力。

以上內容為筆者個人意見

次女@法政巴絲

法政「巴絲」－法律界的「巴打」和「絲打」。不知絲襪奶茶，配以豆腐火腩飯，會是怎樣的味道？當浪漫的男人，遇上活潑的女孩，又會擦出甚麼樣的火花？讓法律界的朋友一起來，同大家赤裸裸 gossip 呢行嘅八卦趣事。

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