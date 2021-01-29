本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

困擾香港逾年的武漢肺炎疫情，至今仍持續嚴岐，至昨日（29日）本港仍新增50宗個案，當中48宗屬本地個案，而源頭不明個案仍有16宗，並有逾30宗初步確診個案。

48宗本地個案中，21宗來自油尖旺、九龍城及深水埗3區，當中於政府劃定的4個特定區域內合共10宗。而昨日亦新增4幢大廈需要強制檢測，當中3幢位於4個特定區域內，另1幢則是位於深水埗麗安邨的麗平樓。另外廣華醫院重建地盤亦因為大5名工人確診，同樣被發出強制檢測令。

至於早前已被發強制檢疫令荃灣綠陽新邨R座，因出現多宗個案於18樓，涉及4個單位，同層8個單位中，餘下的4個被列為密切接觸者需要送往檢疫中心。

醫管局表示，截至昨晨9時再多63名確診病人出院，累計9,302名確診及疑似患者出院。現時仍有811名確診患者於22間公立醫院及亞博館社區治療設施內留醫，當中30人情況危殆、34人情況嚴重、747人情況穩定。公立醫院目前有1,220張負壓病床，使用率67%；負壓病房為672間，使用率75%。

麗安邨增流動採樣站

政府周日（31日）在麗安邨增設流動採樣站；位於紅磡市政大廈體育館的流動採樣站會延長服務日期至下周一（2月1日）；位於荃灣沙咀道遊樂場的流動採樣站會改設於荃榮街遊樂場，暫定開放至下周五（2月5日）。

為應付藍田麗港城7座居民的檢測需要，政府於1月29日會在觀塘茜草灣鄰里社區中心增設流動採樣站；而政府亦會分別於1月29日至1月30日及1月31日至2月1日間，於元朗八鄉橫台山遊樂場及錦田鄉事委員會增設流動採樣站，供偏遠地區的居民免費檢測。

另外，位於黃竹坑體育館的流動採樣站亦會延長服務日期至2月3日。而位於黃大仙廣場及東涌北公園的流動採樣站會延長服務日期至2月5日。

運輸署再推的士小巴司機及渡輪船員自願檢測

運輸署公佈，由本月25日起為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。運輸署於1月25日至2月7日繼續為的士及公共小巴司機安排新一輪免費自願檢測，為期兩星期。

署方會設5個專屬檢測中心，當中除港珠澳大橋香港口岸的檢測中心外，港九及新界4個檢測中心開放時間為星期一至五上午10時至晚上8時；星期六及日上午10時至下午4時。至於港珠澳大橋香港口岸的檢測中心僅於1月28及29日開放，時間為上午10時至晚上8時。

司機可在運輸署專設的網上預約系統登記預約。至於渡輪營辦商僱員，運輸署指渡輪營辦商已通知其員工於1月25日至28日於指定時間帶備由渡輪營辦商發出的有效職員證或信函，前往指定地點進行檢測。

●港島林士街停車場：上環林士街2號8樓

●黃大仙公共運輸總站停車場：黃大仙道（黃大仙道及沙田坳道交界）

●葵芳停車場：葵涌葵義路19號7樓

●元朗德業街近石油氣加氣站的路旁停車處：元朗德業街

●港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處：東涌順匯路港珠澳大橋香港口岸地下公共運輸交匯處（近大嶼山的士站） ；僅1月28及29日開放

速遞員1.19至1.31可免費檢測1次

食物及衞生局公佈，由本月19日至31日為全港所有速遞員（包括外賣食品速遞員）透過網上預約提供一次免費檢測，並於即日起接受預約。

食衞局指近日社會關注上門速遞服務可能會傳播病毒，為減低社區傳播風險，繼外籍家庭傭工及建造業工地人員後，再透過社區檢測中心，為速遞員免費檢測。免費檢測由19日開始，直至31日，其間每名速遞員只可接受一次免費檢測。結果呈陰性的會收到電話短訊通知，初步陽性結果會交由衞生署覆檢確認結果，確診個案由衞生署衞生防護中心跟進。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，當中新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期由2月20日至4月20日，為期2個月。酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

深圳灣口岸出境 或被分流到汕尾隔離

現時經香港到深圳，須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，過境後須到指定地點自費集中隔離14天。廣東省政府表示，因應農曆新年入境人流可能增加，經深圳灣口岸入境的人士，將可能被分流到東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離。

廣東省政府又指，經廣州白雲機場入境的部份人士，則會分流到佛山、清遠、江門或肇慶。而為控制入境人流，由1月5日起，從香港經深圳灣口岸入境的人士要預約通關，每日2,000個名額。

本港疫情

●確診（截至1月29日18:00）

10,371宗（40日大至100歲）、8隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

178宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

63人出院（第8085、9063、9078、9141、9240、9329、9331、9387、9393、9405、9427、9437、9444、9449、9456、9461、9465、9487、9500、9506、9523、9540、9576、9577、9578、9580、9585、9587、9591、9599、9616、9623、9626、9627、9628、9667、9676、9697、9709、9715、9736、9747、9791、9796、9857、9859、9862、9894、9904、9961、9994、10008、10010、10031、10045、10053、10058、10093、10149、10187、10229、10294、10296號個案）；

共9,302人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

811名確診者仍留醫

30人危殆（第1989、3496、5409、5511、5735、6125、6444、6547、6607、6754、6794、6913、7021、8018、8078、8126、8221、8323、8384、8900、9049、9062、9135、9267、9438、9778、9852、9907、9959、10023號個案）；

34人嚴重（第5990、6232、6386、6824、7076、7305、7468、7653、8443、8832、9030、9040、9045、9055、9066、9166、9284、9502、9525、9550、9612、9662、9694、9733、9734、9766、9793、9858、9867、9905、9998、10001、10134、10141號個案）；

747人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士LL4250 ／ 12月20至28日 ／ 第8770號個案

●的士TH8378 ／ 12月29日 ／ 第8854號個案

●的士RB9813（夜間） ／ 11月29日至12月31日 ／ 第8900號個案

●九巴234A ／ 1月1日 ／ 第9054號個案

●九巴32H ／ 1月3日 ／ 第9054號個案

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137 ／ 1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

兩岸疫情 （截至1月29日08:00）

兩岸疫情最新情況：中國國家衞健委數字顯示，昨日（28日）新增52宗確診，其中36宗為本土個案，黑龍江有21宗、吉林13宗，北京及河北各一宗；境外輸入個案佔16宗，包括上海9宗、廣東5宗，天津及湖南各一宗；昨日新增42宗無症狀感染個宗，其中19宗為境外輸入。中國大陸共有89,378宗確診，4,636宗死亡病例。台灣共有895宗確診，7宗死亡個案。

外國疫情（截至1月30日07:45）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數逼近1.02億，全球死亡人數超過220萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,588萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過43.5萬。印度確診人數超過1,072萬，死亡人數超過15.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數逾905萬，死亡人數超過22.1萬。俄羅斯、英國、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼等8國確診宗數均超越100萬大關。

●美國強生集團說，該公司研發的疫苗在全球大規模試驗中，單劑效力達66%，不及競爭對手輝瑞/BioNTech和Moderna疫苗約95%。消息傳出後，強生股價下跌4%，而Moderna股價則大升12%。路透社報道，在一個有4.4萬名自願者參與的全球試驗中，強生疫苗分別對中度和嚴重染疫的防禦效力在美國達到72%、拉丁美洲達66%，南非達57%。

●歐洲藥品管理局(EMA)說，阿斯利康疫苗應可對55歲以上人士提供一些保護，但現階段難以說明保護有多大。EMA人類藥物委員會副主席塞普迪斯(Bruno Sepodes)又說，EMA建議歐洲為18歲以上人士接種阿斯利康疫苗與德國疫苗委員會的建議並無矛盾。德國疫苗委員會認為65歲以上人士不應接種阿斯利康疫苗，儘管EMA批准歐盟國家18歲以上人士接種阿斯利康疫苗，委員會表示其看法不變。

●加拿大總理杜魯多周五宣佈，所有前去加拿大的旅客，都必須在嚴密監視下自費在酒店隔離至少3天，以防傳入變種病毒。加拿大已加強病毒檢測，而加拿大的航空公司已同意取消所有飛往加勒比海或墨西哥等太陽帶地區的航班。杜魯多在記者會上說，目前不是飛行的時候。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 25,887,625 (435,765)

印度 10,720,048 (154,010)

巴⻄ 9,058,687 (221,547)

英國 3,783,593 (104,572)

俄羅斯 3,771,514 (71,054)

法國 3,212,613 (75,765)

⻄班牙 2,743,119 (58,319)

意⼤利 2,529,070 (87,858)

⼟⽿其 2,464,030 (25,736)

德國 2,207,389 (56,286)

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