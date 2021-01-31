政府上周封鎖佐敦廟街後，先後突襲油麻地碧街一帶及北角東發大廈的市民強制檢測，惟陽性比率最近兩次僅分別為0.3%，甚至無發現確診個案。繼自稱「走在疫情前」的特首林鄭月娥辯稱圍封有實際需要，否認「零」發現是勞民傷財後，政務司司長張建宗今亦在網誌死撐，行動精準並具成效，強調力爭「清零」是特區政府首要的抗疫目標，不排除短時間內須於不同區域，以不同規模或形式展開強制檢測行動。食物及衛生局局長陳肇始則表示，會按區域針對性地擴大強制檢測。

警告續追查「漏網之魚」

張建宗在網誌總結首次的佐敦封區經驗，稱以「行動保密」、「範圍聚焦」、「時間壓縮」作為日後行動的目標，並隨即調整策略，其後在油麻地及北角東發大廈A至D座作出限制與檢測宣告。雖然在東發大廈未有發現任何確診個案，但認為行動有實際需要，符合小區「清零」的目標及令居民安心；並強調即使一宗確診都會傳播和擴散，亦有可能引起一個大型群組爆發，政府不會低估每一個感染源頭，會按疫情的發展和實際需要「繼續加大力度、速度及幅度進行這類的行動」。

他又指，雖然限制區域與檢測宣告在檢測結果獲得確定後會撤銷，但執法行動仍繼續，政府會追查「漏網之魚」，而上周已向約30位在限制區域內不遵守強制檢測公告的市民發定額罰款通知書。

推動監測污水技術轉移至企業 擴充監測量

此外，張建宗表示，環保署引進智能科技應用，以地理信息系統（GIS）技術，把每天檢測結果、採樣地點、相關污水收集區、強制檢測大廈、污水渠網等資料組合，以地圖形式呈現，作全方位實時形勢分析。渠務署亦同步實地沙井考察及取樣部署，在一至兩天的預備時間內可進入鎖定街區實地取樣，盡早找出隱型患者和識別及分隔密切接觸者，以助截斷病毒傳播鏈。

他續指,為加大取樣及檢測能力，政府除主動訂購所需的先進檢測儀器外，更積極聯繫香港大學、私營實驗室及承辦商，推動將研發的監測技術轉移至企業，以進一步擴充監測數目，冀能成為政府、其他機構及公眾均可採用的監測服務。

張建宗最後總結時又提到，除了抗疫,特區政府會全面執行《香港國安法》，防範和制止危害國家安全行為，確保一國兩制行穩致遠。他認為，只要香港成功遏止疫情，市民生活回復正常，兩地人員恢復往返，香港經濟會走向穩定復甦的勢頭，重回繁榮穩定的正軌。

陳肇始：短時間為劃區內所有居民檢測 必可「清零」

陳肇始今亦在網誌表示，本港疫情仍然反覆，本月15至28日錄得的907宗個案中，源頭不明的有346宗，佔38%。政府會採取更果斷和嚴厲的措施，包括按區域針對性地擴大強制檢測。

她稱，在決定採取甚麼檢測層次或方案時，會考慮確診個案的數目、相連性和分佈，以及環境和樓宇質素等，特別是喉管和大廈管理等。而自第四波疫情以來，全港已有超過100座大廈因為在14日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案，或其污水檢測樣本呈陽性而被納入強制檢測。此外，過去一星期，政府封鎖佐敦、油麻地和北角並強制檢測，共找出14名確診者。

陳肇始說，明白無論是強制檢測，抑或是執法過程都可能引起居民不便，但為加強「須檢必檢」，盡快找出和截斷社區傳播鏈，希望市民諒解；相信「短時間為小區內所有居民檢測，必可達到小區『清零』，令市民生活盡快回復正常。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！