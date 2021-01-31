本港去年受疫情影響，註冊結婚數字較2019年同期下降逾4成，而生育率亦同樣下降17%。惟勞工及福利局局長羅致光指，政府並沒有鼓勵生育的政策，又指大灣區人口估計在未來十年會增加至一億，人口上升會對未來食物和水資源構成挑戰，指「是否仍要力爭提升本土生育率，是值得我們思考的問題」。

羅致光今日發表網誌，公佈近年的生育數字，指香港的新生嬰兒數字持續下降，由2014年的61,290下降至2019年的53,168；而2020年首11個月的新生嬰兒數目，就再較2019年同期下降了17%。羅致光歸咎生育率下降於「2019年下半年的香港社會不穩定」，指只要香港經濟轉好，2022年生育數字或會回升，而2024年龍年的生育數字亦會反彈。

羅致光：政府並無鼓勵生育政策

惟他強調不少人誤解政府鼓勵生育，指政府並無鼓勵生育政策，重申「無意干預個別家庭生兒育女的決定」。羅致光引大灣區人口數字指，估計未來十年該區人口會增加至9千萬至一億；現時全球78億人口，亦料會於本世紀末會增至109億。他反問人口增加對未來的食物、食水供應造成挑戰，個別國家或地區是否仍要力爭提升本土生育率，「是值得我們思考的問題」。

羅致光又指近年生育率下降，代表去年新生嬰兒的父母壓力可較少，子女升學壓力較低，稱願意生育的夫婦，「現在努力還可以趕到2021年的『尾班車』」。

院舍長者死亡率上升

羅致光公佈資助安老宿位長者的粗死亡率，由2019年的17.4%，上升至去年的18.2%，每天都有13.5人死亡；而輪候資助宿位長者的粗死亡率，亦由2019年的17.3%，升至17.9%。他指去年因人人戴口罩，流感個案大幅度下降，加上武漢肺炎感染率不高，居住和輪候院舍長者的死亡率仍上升，應由其他因素所致。

羅致光引用外國研究指，武肺疫情期間，每2名安老院舍院友死亡，其中一位便是因孤獨而死亡。他指院舍暫停探訪安排，對長者精神健康有很大負面影響，強調香港亦需對長者孤獨死問題予以警惕。他指未來疫苗接種開始、檢測能力提升、費用下降等因素，有助當局考慮如何有序及安全地逐步恢復安老院探訪。

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