和其他醫師閒聊發現，疫情後，多了久追未能懷孕病人，意外成功。Home Office 減少留在「小產不孕」辦公室，加上免去搭車時間，勞累少了，就容易懷孕。

上個月，有六位病人，小孩出世，加上網上提問，多了問坐月應注意的事項。

過去，雖在多篇文章講及坐月事項，但「寫得太散」，準媽媽們本已很忙，要她們再在文章中找來找去，太不體貼，所以今次集中寫。

改善或變差也很容易

懷孕時，身體慢慢改造成可承受兩人的體重和氣血。產後，身體這個容器損傷雖有，但仍堅固。此時不用再承載胎兒，就多了很多空間，可以存取更多氣血精華，所以「坐月坐得好，一世無煩惱」是有少許道理，但有機就有危。生產出血，氣血不足，瘀血內積，若過寒過熱過勞，或胡亂補，一樣令人一世好煩惱。

坐月時最好是

休息足，但要每日適當活動。

首幾天十分需要充份休息，私家醫院的可以做到，但政府的很難做到，回家盡量找人幫手。首一周要適當輕鬆拉筋，下半身不方便，就頭肩手足拉一至兩分鐘，早午晚各二次，是最基本的，第二周，可早午晚，平卧輕輕抬腿數下，不用跟人比較，量力而為，少食多餐的做。無太大不適就在家中散步十多分鐘。

休息不只是睡，閉目養神也是休息，但煲劇上網不是休息。

避風避寒，但不要過熱，不要跟着感覺走

人體是一個整體，有些部位貪涼，有些部位不可受冷。產後陰血大虛，陽未虛的人，會表現比一般人怕熱和易出汗，但事實是因虛而致，很多部位若受冷就會有很多後遺症，如腰痛身痛暈……。故要忍一忍，寧可稍熱，不可稍寒，但也不是要大熱。

古代坐月時不沖涼，可防止沖涼前後受風寒，或水質太涼（地下水，井水）和頭髮無熱風吹乾容易未來頭痛暈，近代大部份家庭也有條件防止，故可沖涼，但謹慎起見，用以下做法。

產後一至兩天：在院中不方便，可以薑水，或花水或溫水抹身，香港的水不是井水或地下水，不會太涼，只要稍加熱就可驅走水中寒氣。

出院後至三周：可以薑水或茉莉花桂花水沖涼洗頭。出出入入，易感風寒，這些水可驅體內風寒，減少未來頭痛關節痛的機會。最重要是全程開暖風，以防穿衣前後着涼。以煲好的薑水或花水溝入花灑中的溫水就可，不一定要煲過的水，再重申，我們不是用地下水或井水。同樣洗手水，水候的溫水就可以。

第三周後，如果調理得當，之前又無大出血，就可以正常熱水洗澡，若仍虛或想穩當些就繼續用薑水，或花水多一至兩周。

每次洗頭後，都要用暖風吹到七成乾，平常也要這樣做。

溫度計濕度計，建議家中長備，很多人一生也被感覺行事拖累，郤仍相信自己感覺。室內恆溫攝氏25至27度，不用30度，但22至24度，有些氣血太虛的人就未必適合。

冷天要開暖風，夏天可開冷氣來平衡這個溫度。香港的家太小，開冷氣時，人若在房，就開廳的，在廳就房，總之媽媽所在之地室內恆溫25至27度，風扇反而更難控制。香港冬天雖不冷，但仍可暗傷產後人士。穿多些跟開暖風，分別很大，穿多些是靠自己發熱，就少些資源分配到修復身體，開暖風是外在環境供熱，身體就多點資源運用，所以煩請開暖風／暖爐。

以出汗來評估是否太熱，在坐月或小孩身上，很多都估計錯。產後血大虛，出汗自平陰陽，是身體自救反應，產後第一周的大汗，多不要阻止。

以上內容，適合生產時無發生意外的人，若大出血，或生足48小時，就要再跟自己家庭醫師商量，如何計劃調理。

預告，下次講民間坐月時食療問題。

撰文：註冊中醫師陳俊傑

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