【本報訊】被視為港人逃生門的BNO「5+1」居英簽證昨日起開放申請。由於英國政府日前宣佈2月23日起可透過應用程式（App）申請簽證，獲批後毋須90日內入境英國，更具彈性，不少港人轉軚延至2月底始申請。對於中港政府近日針對BNO的反制措施，多名準備移民的港人接受本報訪問時嗤之以鼻，認為有關措施完全沒有阻嚇力，絕不會影響離港決定，「覺得幾好笑，跌咗落地要揦返拃沙咁」。

持有BNO並有意移居英國的港人，昨日起可到英國政府網站提交申請，完成網上手續後，須預約到位於北角理文商業中心的簽證申請中心提交指紋及照片。

不過，英國政府即將推出用作辦理移民手續的「英國移民：身份檢查」手機應用程式，沒有申請獲批後須90日內入境英國的限制，令不少原定昨日申請居英簽證的港人轉軚。

諷反制措施如「揦返拃沙」

從事美容業的謝小姐指，昨日原定與丈夫申請簽證，惟因使用應用程式申請可毋須90日內入境英國，故會等候應用程式開放後再提交申請，認為較配合預期抵英日子。她形容中港政府所謂反制措施，如禁止港人以BNO出入境，是「跌咗落地要揦返拃沙咁」，「其實用身份證都一樣得，你啲反制措施有咩實際效用？」她稱有關措施對計劃移民英國的港人完全沒有阻嚇力，「我已經一心要走，唔理你搞啲咩措施都會走」。她又指若日後出現「國籍二選一」等進一步反制措施，會毫不猶豫放棄香港人身份，「如果我接受到大陸嗰套、可以繼續做小粉紅，咁返大陸唔會仲好咩？但我就係接受唔到，唔想再活喺呢個咁荒謬嘅地方」。

從事會計業的阿米擬一家四口3月出發赴英，暫未決定會在網站或手機應用程式申請，但「兩樣都冇問題，反正都係會走」。被問到有沒有考慮以「太空人」計劃移民、即夫妻其中一方留港工作，阿米指個人反對有關計劃，直言「唔想益到啲藍絲同埋所謂『黑警』，因為佢哋一定會叫晒啲老婆仔女過去，而自己就留喺香港做『黑警』」。

打算4月移民英國的傳媒工作者Mike未決定用何種方式申請移民，但如延至2月23日才申請，「好似好耐，驚到4月都未批到」。他形容中國及香港的反制措施「好小家」，「感覺兩個國家（中、英）分野好大，一個係完全負上歷史責任，另一個係千方百計，係都要搵啲嘢刁難你，完全係一個天一個地」。

繼中國外交部發言人趙立堅上周五批評英方推BNO「5+1」計劃後，港澳辦及中聯辦昨日接力雙炮齊發，惟僅重複外交部調子，稱英方為持BNO港人提供入籍路徑，嚴重違反《中英聯合聲明》，又指會保留進一步採取反制措施的權利，但未透露詳情。中聯辦亦批評英國圖把港人變成二等英國公民。