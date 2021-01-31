北水大時代中，「抱團股」淨流入某些股票是常見現象。近日牛牛圈中「抱團股」一般有較多用戶討論，亦見不少本地散戶身影。大部份微信公眾號更幾乎一致唱好騰訊（700）、小米（1810）等抱團愛股。

內媒發文一致唱好

港股通股份普遍吸引牛牛圈關注，以最多人討論的小米（1810）為例，不論香港和內地用戶均一致唱好。小米上周五股價收市報29.2元，有用戶「到到發」在討論區唱好即使40元也不賣，「這次雷軍拿槍，強迫我40元賣我的股票給他，我也不賣了」，更有內地散戶跌市時上載自己買入小米的證據，表示「繼續逢低加倉」。

騰訊是另一隻抱團股，跌穿700元關口仍無阻散戶繼續抱團，上周五續成淨流入金額最多的股票。上周五騰訊在收市競價時段急插後，有用戶指「收市急插，又是沽空機構，散戶們，星期一同北水大手買入。」又有用戶發文表示目標價在800元，「當散戶覺得絕望，牛市結束時，大市才會再起動。」

內媒新浪網旗下新浪港股亦有大量唱好抱團股的文章，例如「騰訊會不會是南下抱團第一股」、「內資抱團，騰訊劍指萬億美元，多隻港股通股票翻倍，發生了甚麼」。內容為從基本面、資金面分析騰訊估值，幾乎一致唱好，例如提及騰訊近年投資有道，為快手（新上市編號：1024）、美團（3690）、拼多多（美：PDD）等公司的股東。