【本報訊】本土組織「光城者」成員，昨午在沙田及旺角擺街站，派發「武裝起義」小冊子，警方聞訊大為緊張，如臨大敵包圍兩街站。有成員透露，警方一度指控其小冊子涉違國安法，但發現內容是2013年烏克蘭民主化革命及法國大革命等資料後，逐一登記資料，撿走一些單張，終改為票控違反限聚令罰5,000元，成員事後繼續擺街站。

印烏克蘭法國革命歷史

光城者由中學生及大學生組成，在IG自稱一班革命火種組成的組識，擺街站目的希望眾人能從歷史中得覺悟。九名成員昨午約1時，分別在沙田及旺角擺街站。當中兩男兩女（15至19歲）在沙田派小冊子，兩小時後，街站受藍絲騷擾，之後便遭警員包圍，票控他們違反限聚令，同時拍下照片及撿走一些小冊子。

至於旺角街站在雅蘭中心港鐵站附近，四男一女（13至24歲）派發小冊子，下午3時許，約30名軍裝警突然掩至，拉起封鎖線截查他們，指他們違反國安法，逐一登記資料。

小冊子封面印有「武裝起義」字眼，內容包括《毛語錄》節錄、2013年烏克蘭民主化革命及法國大革命等歷史事件等。成員透露，警員指他們涉違反國安法時，他們表明傳單內容只是一些革命歷史，認為「如果呢啲例子都唔講得呢，咁學校啲西史都唔好講喇」。

他續稱，警方以違反限聚令為由票控他們，是極不合理，指出成員在擺街站時已分成兩人一組，每組相隔一段距離，曾為此與警員理論，但警員對他說：「得啦，抄完會畀你走。」警員登記他們身份證，但沒搜身。他表明不會因被打壓畏縮，日後會繼續擺街站，「如果個個都驚，個個都唔使出嚟」。

光城者擺街站卻遭票控，立法會前議員林卓廷批評，限聚令已成為警方「萬能key」，動輒用限聚令票控人，「呢啲係好錯執法思維，唔夠料就改用限聚令搞你，等你唔見五千蚊先」。他稱身同感受，去年元朗7.21一周年集會，他參與活動已保持足夠距離，警方為打壓亦向集會人士亂發限聚令告票。