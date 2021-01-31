【本報訊】國安法實施，移民潮再現。香港青年協會發現，近三成受訪青年有意移民或移居外地，當中逾半表示與港區國安法實施有關，近半人稱對林鄭政府的管治失望，有近兩成人預計一年內起行。調查團體指，社會深層次矛盾未解決，加上近年社會及政治事件，凸顯港府管治不足，港人擔憂香港前景，致出現新一輪移民潮。

青年協會青年研究中心「青年創研庫」去年12月8日至13日訪問525名18至34歲青年，發現28.6%受訪者稱打算移民或移居外地，65.5%人表示沒有打算。在150名打算移民的受訪者中，18.7%預計一年內成行，25.3%則稱會在一至兩年內離港。

七成半人不信政府

移民的社會因素方面，最多人選擇兩個原因為港區國安法的施行和特區政府管治令人失望，分別多達50.7%及49.3%人，社會撕裂嚴重佔31.3%，三甲全屬政治因素，其次為經濟前景欠佳或缺乏發展機會（26.7%）、核心價值受到衝擊（15.3%）和樓價太高（11.3%）。個人因素方面，32.7%人指是為下一代着想，其次有30.7%喜歡外地生活模式及文化。

43.6%受訪青年對香港未來不抱希望，76%不信任政府，雖有91.8%人表示對香港有歸屬感，但71.4%人認為港府不重視本地青年留港發展。

調查又顯示，受訪者認為香港最重要的核心價值首三項分別是自由（73.5%）、民主（53.1%）和法治（47.6%），但他們對香港能保持重要核心價值的信心平均只有4.07分，低於5分「一半半」的水平。

青年創研庫「管治」組別成員梁穎雯指，社會深層次矛盾仍然未妥善解決，加上近年連串社會及政治事件，進一步凸顯林鄭政府管治方面不足，而市民對港前景擔憂再次出現，令新一輪移民潮浮現。她又指移民乃表徵，背後反映港人對前景缺乏信心和有憂慮，其中涉及政府管治表現，港府應該正視。