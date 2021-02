壹傳媒創辦人黎智英遭未審先囚,去年底獲批保釋8日後復遭還柙,終審法院受理律政司的上訴許可,黎智英還柙至今日審理。5位法官聽罷陳詞,將擇日頒判詞,黎智英須繼續還柙。下午5時許,黎經充氣隧道,被多名懲教人員押上「鐵甲威龍」囚車離開。多名支持者向囚車大叫「黎生!加油!」

歐盟駐港副主任未能取得門票旁聽

法庭審訊至下午2時半再續。由於今早排隊人數遠超限定人數,多名記者及市民今早未能進場,據了解,包括至少兩名駐港領事館人員。

歐盟發言人回應《蘋果》查詢時證實,歐盟駐香港辦事處副主任Charles Whiteley今早經過嘗試後、最終未能取得門票旁聽黎智英的保釋上訴聆訊。

另外,一名未能成功取籌的外籍記者欲進庭旁聽不果,一度激動與職員理論,指庭內公眾席有空位,不明白為何不能入去,要求職員交代,而她上午已一直在庭外;王婆婆之後也要求入內旁聽:「我想入去!入面有空位!」但被保安拒絕,王及後舉起黃傘,坐在終院門外抗議。該名外籍記者及王婆婆其後獲准入內旁聽。

《蘋果》早前報道,擔心「港版國安法」下香港司法不再獨立,歐盟27成員國採取聯合行動,決定旁聽民主派涉及的國安案。而在有關消息公報後,今天的黎智英保釋上訴聆訊,排隊旁聽市民突然大增,但不少人更在取票後離開,沒有入內旁聽。

美領館:一直按外交慣例 定期派員到各地法庭旁聽

美國駐港領事館發言人今晚回覆《蘋果》查詢時,未有正面回應今早有否派人旁聽黎智英保釋案,但重申美國國務院按照一直以來的外交慣例,定期派員到世界各地法庭旁聽,當中包括香港。

發言人又批評,中共損害香港民主和自由的做法,有違中國的國際責任及在香港回歸時作出的承諾,表明會與盟友和夥伴團結一致,促請北京停止攻擊香港的自由(United with our allies and partners, we call on Beijing to end its assault on Hong Kong’s freedoms)。

南亞裔人士排頭位取籌後無入場旁聽

案件今早10時開審,黎智英由最高級別的囚車「鐵甲威龍」送抵法院,並經懲教人員架起的充氣隧道入內應訊。而開庭前兩小時,終審法院外已有約50名傳媒及過百名市民排隊等候取籌,排頭位的多名南亞人士在取籌後便離開,未有聽審。法院停車場外亦有大批記者採訪。

今早審訊前,公民黨主席梁家傑、資深大律師余若薇、民主黨林卓廷、社民連主席黃浩銘、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機及王婆婆等亦到場。而公眾人士隊伍中,排頭10名絕大部份是南亞裔人士,其中一男子以英語表示,是為了取籌,又稱知道誰是Jimmy Lai。記者追問取籌後會否聽審,男子支吾以對,在旁的南亞女子則稱,他們有權不回答問題。記者其後發現,排頭位的南亞裔人士取籌後就轉身離開,未有入內旁聽。

本身為法律博士的東區區議員鄭達鴻在Facebook發帖,轉載通宵排隊人士取飛後未有入庭的新聞報道,留言指:「請人拎晒啲飛,家屬同其他人就連睇到無得睇了(入場聽審)。咦?同上個月12港人係大陸審,官方同家屬講有得旁聽,但旁聽席滿晒有咩分別?」

親中團體到場示威 社民連成員遭指罵

大批警員早上已在終院一帶戒備,並以架起鐵馬劃分採訪區和示威區。多個親中團體今早到終審法院外示威,要求法庭重判黎智英。警方以橙帶和雪糕筒拉起「一格格」示威區,每個親中組織都派兩人在每格示威區內叫口號和拉橫額。有親中團體成員在示威區外觀察情況;亦有人穿上病毒道具裝束,拉起寫有「肥佬黎辦毒報荼毒市民」、「支持國安法,嚴懲賣國賊」的橫額。

惟現場所見,各親中示威者相距不足1.5米,多名警員在旁觀察。示威區內一名身穿「愛國護港」上衣男子,疑因位置問題,一度與毗鄰示威區的香港政研會發生口角。保衞香港運動上午近11時亦抵終院外示威,但傅振中一度不滿王婆婆坐在示威區外畫標語,與警方理論,傅又向警表示:「唔好成日雙重標準啊,我支持警察嚴正執法㗎!」傅之後進入示威區,叫了不足10分鐘後離開,離開時被多名在皇后像廣場內等候散庭的市民指罵。

警方有作出廣播,提醒避免聚集。社民連梁國雄、曾健成及吳文遠等約11時,手持有市民寫上留言的「釋放政治犯」標語到終院示威,雙方口角,有大媽激動上前指罵社民連,需由多名警員拉走。親中組織主要在示威區內;聲援黎的市民則在皇后像廣場,多名警員約11時半到場增援戒備。

《壹週刊》前社長楊懷康、親中前警員「大波Man」石房有、民主黨何俊仁等人,於上午約11時半先後步出終院。

