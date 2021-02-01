政府正在密鑼緊鼓籌備少數人願意參與的武漢肺炎疫苗接種計劃。據《蘋果》取得文件，政府今日 （2月1日）發信「邀請」各部門提交協助18區接種中心運作的公務員名單，每間中心每天由1位時薪93元的主管，帶領25名工作人員完成接種以外的行政及支援工作。以一日兩更計算，18間中心至少需936人，初步估計每日額外職務津貼涉150多萬元公帑。

主管須由總薪級表第40級或以上公務員擔任

據文件，每間疫苗接種中心的主管，均須由總薪級表第40級（起薪點93,710元）或以上公務員擔任，負責一切運作及與主責採樣的醫護團隊協作，其時薪為93元。

每更另需2名助理主管、22名登記員及1名雜務員，協助中心其他事務，時薪介乎13元至65元。以兩更人手、共52人計算，一間中心每日「人工」約8.8萬元；18間中心則涉150多萬元。

律政司天文台需「準備」人手隨時頂上

與去年全民檢測不同，今次政府以各部門的僱員人數，按比例分出半隊至3隊人手應付。除了人數最多的紀律部隊、食環署、社署外，律政司、在職家庭及學生資助辦事處，也要調撥半隊人手參加。天文台、政府化驗所也要「準備」部門1%人手隨時頂上，可謂勞師動眾。

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