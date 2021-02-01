政府周一晚（2月1日）突然刊憲，連封4區，包括尖沙嘴彌敦道80號金鑾大廈納入受限區域，預料明早7時完成行動解封。由於政府於晚上7時突然封區，令不少「路過」的市民措手不及。有母親帶10歲女兒到金鑾大廈一間髮型屋剪髮，其間母親一度離開，至折返時大廈已被封，女兒被困在內。母親表示由封區至晚上10時一直在髮型屋樓下守候，仍無法接觸女兒。

有人員建議為其女兒租住賓館一晚，她怒道：「你哋自己諗吓尖沙嘴嗰啲賓館啦，你哋自己都唔會住啦！」直斥當局「畀我嘅所有offer都係廢」。至晚上10時半，有人員向吳小姐表示得到上級許可酌情處理，容許該名10歲女童完成檢測後離開封鎖區。

民政事務總署回覆《蘋果》查詢時亦證實事件，指由於該名女童已接受檢測，在登記其資料後，已酌情獲准女童離開。

「點解要大家一鑊熟呢？」

晚上約10時多，一名在該處乾等數小時的母親吳小姐指，今日帶約10歲的女兒較早時上了大廈2樓的一間髮型屋剪髮，其後自己一度離開，至傍晚六、七時左右突封區，女兒被困在內。吳小姐表示由封區至今近晚上10時一直在髮型屋樓下守候，惟至今仍無法與女兒接觸，只離遠見到她下樓接受檢測。她指家中還有一名小朋友需要照顧，不知能否在樓下通宵守候，「我都唔知點！」

吳小姐稱，曾向警方與民政署及衞生署人員求助，但他們紛紛表示「冇辦法」。她怒斥：「我個小朋友一個人喺裏面，冇得食冇得休息，身處陌生環境，又唔係住呢個區域，逗留到呢個地點到聽朝7點。」她指自己絕對配合強制檢測，但批評安排毫無彈性，「檢測結果係一路陸續出嚟嘛」，不明白大廈為何要明早7時才解封，「點解要大家一鑊熟呢？」

人員建議讓10歲女兒獨住賓館一晚

她指，有人員建議為其女兒租住賓館一晚，她怒轟：「你哋自己諗吓尖沙嘴嗰啲賓館啦，你哋自己都唔會住啦， 10歲小朋友一個人自己喺賓館裏面住，完全唔合理，又幫唔到手！」她指，除了其女兒外，還有一個外賣員因送外賣到上址受困，直斥當局「畀我嘅所有offer都係廢！」

她同時亦諷刺當局的圍封行動，「你既然可以咁彈性鍾意封呢度封嗰度嘅時候，你係咪可以再彈性啲處理其他訴求？而唔係話『我就係咁㗎喇』」。

於晚上10時半，有政府人員向吳小姐表示得到上級許可酌情處理，容許該名10歲女童完成檢測後離開封鎖區，由身穿全套保護衣人員陪同下樓。吳小姐承認，女兒的病毒檢測仍未有結果，為安全起見，如政府要求她們會全家檢測。

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