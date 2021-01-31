【本報訊】英國BNO簽證移民政策正式落實後，北京隨即反制，更抨擊移英港人只是「二等公民」。知名作家陶傑昨在港台節目《城巿論壇》拿建制人士以往言論反擊，指特首林鄭月娥曾稱「最開心嘅日子係喺英國」，又反問「李澤鉅係咪二等公民？」他笑言英方只是回應建制派支持者的「留島不留人」、「人力資本換血」訴求。

陶傑在節目中不斷拿以往建制人士言論「抽水」，質疑有英籍的林鄭丈夫林兆波有否自覺是二等公民，又指林鄭2016年接受陳志雲專訪時，曾說「最開心嘅日子係喺英國」。同場的教育大學亞洲及政策研究學系講師關仲然補充，「佢（林鄭）全家福都係喺嗰度（英國）影，你上網搵唔到第二張喺香港影嘅全家福㗎！」

「李澤鉅係咪二等公民」

陶傑笑言，長和主席李澤鉅一定是英國公民，「請問佢係咪二等公民？馬友友、李安、貝聿銘係咪二等公民？」他又稱「有錢咪一等公民囉」。陶傑引述親北京的雷鼎鳴去年7月言論，指有30萬港人移民，中國可完成香港「人力資本上的換血」，「我諗英國政府係一定聽到，佢哋本着為香港，既然我哋咁想轉換人力資源，咪幫幫你囉！」他相信中方聲稱保留採取進一步行動，意即「到此為止」，中方若想制止香港出現逃亡潮，不會等數百萬人赴英才宣佈，因屆時已不能彌補對中國形象的損害。

對於盛傳政府或取消BNO持有人的投票權，關仲然指北京多番強調「反中亂港者已經出局」，所以對民主派支持者不會有影響，「因為你支持嗰個人，都唔可以參加選舉」。

同場的物業投資集團行政總裁湯文亮指，香港很多專業資格在英國當地不獲承認，港人抵埗後收入會大跌，故他認為使用BNO簽證移民的人「質素唔會太高」，又指看不到香港銀行有撤資現象。