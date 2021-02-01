35歲男教師在九龍區一間中學任教7年，卻被指於3年內五度侵犯3名中三至中五男生，被控5項非禮罪。案件今於區域法院續審，被告教師出庭自辯，否認所有指控，直指學生是受到與他不和的老師慫恿，才作出失實指控。被告透露與校內其中兩名老師關係欠佳的原因，自言曾批評其中一位教師出卷10條問題6條錯；另一位則因被告於午間辦英語口試訓練，令部份學生無法參與該老師安排的足球練習，結果該老師爆粗投訴。

35歲被告吳浩楠被控五項非禮罪，控罪指他於2015年3月至2017年4月間，分別在學校的課室或禮堂內犯案，三名受害男生X、Y和Z案發時年齡介乎15歲至16歲。

被告教師形容三男生就讀的班級是他任教生涯中最差

被告今自稱指，三名涉案男生就讀的班級，是他任教生涯中見過成績和學習態度最差的一班。其中Y上堂經常睡覺，被發現卻駁嘴；Z就不時怪叫，影響課堂。班上的學習氣氛不佳，學生還會在堂上玩耍。被告指摘學生時，反倒被「鬧返轉頭」。

同班的Y和Z英文成績不好，Z更試過因不做網上功課，結果「平時分」捧蛋，又試過遭被告記過7次和有7個缺點，Z為此不滿，與被告對質，但不獲受理。Z有次成功爭取晉身向全體同學用英語公佈事項的專責小組，惟Z屢次遲到，結果遭被告踢出小組。被告又指，Z亦因被告未有揀選他進入課後英語學習小姐，而對被告心生不滿，還上網唱衰被告，指他搞小圈子。

被告接受盤問時透露，與校內兩名老師不和。其中一位是與他同期入職的文憑老師，後來兩人因爭「學位老師」的教席，互有競爭。被告自言對事不對人，但對方英文差，為中二班級設定的工作紙，「出10條問題，當中6條係錯」，被告曾公開批評他，故兩人關係差。

指三事主與跟他不咬弦的老師有交情

被告亦承認對另一位醉心搞學校足球隊的老師諸多不滿。被告解釋因該名老師經常「喺唔適當嘅時候叫同學做唔適當嘅嘢」，例如安排同學上堂時間觀看球賽、欠交功課又毋須留堂等。該老師又會安排學生午飯時踢波，令學生午飯後上被告的課堂時遲到。被告就此曾向校長投訴，惟因校長亦熱愛足球，事件不了了之。

後來被告為學生安排午飯時進行英語口試練習，以應付考試，惟選擇踢足球的學生無份，向該老師求助，該老師便向體育科老師爆粗投訴被告。被告承認，老師之間常有流言蜚語，學生更因而成為磨心，但他亦沒辦法。

被告指，由於三名涉事學生分別與跟他不咬弦的老師有交情，估計他們受老師慫恿，才會砌詞誣告他非禮。案件周三續審。

【案件編號：DCCC578/20】

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