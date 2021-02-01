早前已有專家指出，封區檢測成本相對高，但找出確診個案與強制檢測相若，其中封麗港城兩大廈，460名接受檢測居民更錄得無新確診個案，認為封區「成本效益一定係低」。對於政府今宣佈收緊強制檢測條件，感染及傳染病專科醫生曾祈殷則認為可演繹為變相強制「全民檢測」，又質疑此舉為下月的疫苗接種計劃做準備，「將確診數字壓到有咁低得咁低」。

亦有專家批評，封區不足以截斷傳播鏈，或令市民產生錯覺，以為大廈封區後已絕沒感染風險，掉而輕心。

大廈1宗源頭不明個案 或工作場所有2宗確診 即列強檢名單

政府今午（2月1日）突宣佈多項防疫措施安排，包括本周三（3日）午夜屆滿的社交距離防疫措施將再延長兩周，收緊大廈及工作場所的強制檢測門檻，包括大廈若有一宗源頭不明個案，或工作場所有2宗確診個案，就會被納入強制檢測名單；至同日晚上7時，政府即晚刊憲，一口氣封鎖尖沙嘴彌敦道金鑾大廈、元朗安興街好彩洋樓、紅磡馬頭圍道隆基大樓及油麻地一帶，逼居民即晚檢測，是10日內第8度突擊封區。

「將確診數字壓到有咁低得咁低」

不過，感染及傳染病專科醫生曾祈殷則認為，政府不理突襲封區或大規模強制檢測是否合乎成本效益，旨在為下月的疫苗接種計劃做好萬全準備，「將確診數字壓到有咁低得咁低」。但由於封區牽涉多個政府部門及相當多資源、人手，相信到疫苗接種計劃開始前，又或當新增本地感染數字下跌至單位數，政府便會考慮是否繼續大規模的行動。

他又指，很多市民不止抗疫疲勞，甚至有抗疫壓力，或會覺得封區後找不到確診個案，代表可以放心去街，情緒隨之變得正面，「所以大家都可以再畀多少少耐性，睇下完晒封區行動之後社區疫情會變成點」。

曾續稱，把1宗源頭不明個案的大廈也納入強制檢測範圍，而且沒有指明何時考慮撤銷安排，可演繹為變相強制「全民檢測」；在個案字放緩的時候做，難以符合成本效益。

封區不足以截斷傳播鏈 或令市民以為疫情已受控

呼吸系統科專科醫生梁子超回應指，近日源頭不明個案確實有減少趨勢，政府指定檢測區是正確的方向，但他認為政府在最新公佈防疫措施上，未必能就防疫上起到很大的用作，認為政府應先加強相關的檢測安排，尤其是改善「願檢盡檢」的防疫配套措施，以及應盡早介入相關個案，否則一旦爆發時才採助措施，屆時已為時已晚。

被問及「突襲式」封區的成效及會否對居民造成不便時，梁指，政府至今仍未交代有關「突襲式」封區的目的，而封區亦不足以截斷傳播鏈，或令市民產生錯覺，以為大廈封區後已絕沒感染風險，掉而輕心，繼而令大廈有機會再爆發感染。

他建議，政府在進行強制檢測時應多加宣傳，及呼籲市民盡早檢測，提醒他們要注意大廈公共衞生環境。

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