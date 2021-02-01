警方上月初大舉拘捕去年曾參與民主派初選人士，包括有份牽頭民主派初選的立法會前議員區諾軒。區被捕後保持低調，至今日接受訪問時，透露返港為完成社會服務令，強調「流亡」現時並非他選項。他寄語港人保存實力，審時度勢、量力而為，「唔好因為呢刻高壓或絕望，而覺得今後冇路行」。

多案在身 形容案件呈上法庭如同「抽獎」

區諾軒今日接受民主黨劉慧卿主席的網台節目時，憶述被捕當天情景。他指，去年11月赴日攻讀公共行政博士學位，12月6日回港完成另一案件的社服令，入境時已多加留意有否可疑人物在場監視，但未有發現。警方最終在他接受隔離檢疫的酒店拍門拘捕。

他指，對於警方指控他涉嫌顛覆國家政權，當刻感到十分荒謬，重申舉辦初選目的為處理民主派內部矛盾，與挑戰政權無關。

初選案件被捕人的旅遊護照都被扣留，區諾軒稱自己短時間內難以回日本繼續學業。被問到若早知道被捕，會否選擇不回港？他表示，流亡海外目前不在他選項之中。現時有多件案件在身，區諾軒坦言案件呈上法庭，如同「抽獎」，批評部份法官言論「講到咁偏都得」，他對法庭沒有信心，只能盡力辯解。

「唔好因為呢刻高壓或絕望，而覺得今後冇路行」

對於香港現況，他認為打壓、清洗會繼續存在，包括政權對教師監控、公務員「清洗」等，強大壓力下香港不會是善治社會，也難以解決香港問題，但他寄語港人毋須抱持「唔對抗就唔得」的心態；認為在極端環境，任何行動都動輒得咎，「係咪要喺呢刻付出？大家要審時度勢應對問題。唔係乜都唔做，最緊要量力而為」。

他認為仍留在香港的人仍很有心，「唔好話（社會）從此死心」，最重要堅守良知，相信時機會因時間而轉變，「唔好因為呢刻高壓或絕望，而覺得今後冇路行」。

他又指，即使親北京人士都認為，香港不能沒有反對派，他認為社會過分一元化，政府難以管治，日後無論能否參與公職，民主派應思考重整；謂相信未來若有選舉，仍會有民主派人士嘗試參選。

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