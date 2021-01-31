港人對國產疫苗的安全性和有效性一直感到憂慮。中國工程院士鍾南山昨日表示， 全球已有逾2,270萬人次注射內地兩款國產疫苗，數據顯示夠安全。他又批評，香港等地以為由復星與BioNTech生產的疫苗是最好，國產疫苗不怎樣，是存在誤解。

指港未能解決本土感染問題

鍾南山指，國產疫苗安全性高，但要判斷國產疫苗與外國疫苗兩者誰較安全，他就認為是為時過早。他又提到，兩款國產疫苗全球逾2.000萬人次已接種，最早一批接種至今已八個月，抗體維持九成水平，故推斷疫苗效用至少維持半年多以上，但能否在一、兩年後仍有保護力則是未知之數。就港府疫苗顧問專家近日指國藥疫苗未有第三期臨床數據，暫未能引入本港。鍾談及科興和國藥研發的兩款國產疫苗的第三期數據時表示，因中國本地早前沒有疫情，需其他有疫情國家協助，才能完成第三期臨床試驗。

巴西上月公佈科興疫苗數據，總體有效率僅50.4%。鍾南山指，不少國家研究疫苗時，要求非常嚴苛，當中以巴西為最嚴苛。他指當地大量為醫護人員注射疫苗，結果保護率只有五成，是因為醫護人員經常接觸患者，感染機會較高。他認為，科興和國藥疫苗已獲世衞確認最少有一半效用，強調國產滅活疫苗安全，對重症病人保護率近乎百分百。

對於本港疫情，鍾南山認為，香港每日仍有本土確診個案，未能解決本土感染問題，但香港居住環境擠迫，已封鎖指定區域做檢測，他指每日都與香港聯絡，了解疫情發展。

《羊城晚報》