本港武漢肺炎疫情反覆，政府宣佈多項防疫措施安排，包括本周三（3日）午夜屆滿的社交距離防疫措施將再延長兩周，換言之農曆年間不會放寬。但新年假後有望逐步增加面授課堂，及容許部份商戶復業。政府又宣佈收緊大廈及工作場所的強制檢測門檻，大廈若有一宗源頭不明個案，或工作場所有2宗確診個案，就會被納入強制檢測名單。

政府最新7項防疫措施

●大廈確診1宗無源頭，即全棟強制檢測

●工作場所2宗確診，即強制檢測全公司同事

●優先化驗4個指定檢測區域的大廈污水

●未來10日更頻密「快閃」封區檢測，直至年廿九

●所有社交距離措施延長至年初六

●重開部份「較少身體接觸」戶外運動場所，但須嘟「安心出行」才准進入

●擬新春後「循序漸進」恢復半日面授課及部份商戶營業

2.4開始局部重開戶外場所 強制用「安心出行」

政務司司長張建宗指，與專家商討後，認為目前疫情處於關鍵時刻，於農曆新年假前放寬社交距離措施十分困難，但當局希望爭取於新年假後逐步恢復商戶的營業，並回復面授課。張建宗表示，目前沒有空間放寬社交距離措施，故現行所有措施將由周三開始延長14日，直至2月17日年初六。

但他明白市民需要「出去透透氣」，所以由2月4日開始，當局會重開部份「較少身體接觸活動」的戶外場所；不過使用場地的人士，必須要嘟「安心出行」二維碼以記錄行蹤，日後一旦出現個案，容易追蹤。

循序漸進增加面授課 仍以半日課為原則

教育局局長楊潤雄則表示，過去一個月有限度恢復面授課堂的情況良好，預計農曆新年後，即2月底，可循序漸進地增加面授課時，但仍以半日課為原則。政府未來一兩日將與學校議會、校長會商討安排，敲定細節後會作出公佈。

廠商會中學校長麥耀光指，近日確診個案維持在30至50宗，加上源頭不明個案減少，顯然疫情受控；加上全港學校現階段只能讓六分一學生回校，但適逢考試季節，只能每日分上下午安排各級學生回校考試，故認同農曆新年假期後可增加學校面授時間。

麥建議，教育局可先安排讓學校的高年級學生回校，並以半日制形式上課，令學生不用擔心因太久沒有上課，而影響學習進度。麥又認為，部份學校或因鄰近在強制檢測範圍，令家長及學生有所憂慮，認為教育局不用全港「一刀切」宣佈或採取新安排，建議或可按不同地區的情況，作出彈性安排。

港青基信書院校長陳狄安亦認為，全港大部份學校校舍均可容納至少3分1的學生，相信學校會有充夠的地方配合防疫措施；他又建議，學校可按不同年級安排上、下午課，務求令學生可盡快回復及適應面授上課。

調低大廈強制檢測門檻 工作場所2人染疫即強檢

為找到更多無病徵患者，截斷社區傳播鏈，張建宗預告未來10日，即至年廿九，當局會更頻密封區，對大廈進行更多限制。另外，他又宣佈再調低大廈強制檢測的門檻，至到只要大廈出現一宗無源頭個案，或驗出大廈污水呈陽性，就需強制檢測。

張建宗亦宣佈收緊工作場所爆疫時的檢測安排，同一工作地點只要出現2宗或以上的確診個案，就會被納入強制檢測名單。他又指為加強個案追蹤的能力，當局已安排大量人力作追蹤工作，望未來可做到兩層追蹤，即除追蹤密切接觸者並將之送去檢疫外，同時要求密切接觸者的同住人接受檢測。

民政事務局局長徐英偉就指，當局會為「三無大廈」提供一次清潔服務，並會加強有關大廈周遭的街道清潔。他又再三呼籲市民保持環境衞生。

首批100萬劑BioNTech疫苗預計2月下旬由德國抵港

歐盟早前一度啟動「疫苗出口透明機制」，限制於歐盟境內生產的疫苗出口，其後撤回決定。食物及衞生局局長陳肇始指對情況保持關注，而本港訂的首批100萬劑BioNTech疫苗，已完成生產並正進行測試，預計於2月下旬由德國抵港。她會要求藥廠確保抵港疫苗不受影響，又指增加了批准該藥緊急使用的條款，包括申請人須定時提交疫苗更新報告及每批疫苗的證明文件等。

陳肇始指政府現時採購疫苗的目標，依然是購買4款採用不同技術、共全港人口2倍數量的疫苗。而當局會安排高危群組優先接種，並正接洽私家醫院及私營醫療機構，邀請營辦部份社區疫苗接種中心。她又指會有部份疫苗安排幾私家診所接種，模式類似每年的流感疫苗接種計劃。

記者會上多間媒體追問封區及強制檢測選址有何準則，陳肇始指即使大廈曾被列入強制檢測名單，都要視乎之後有沒有新個案，衞生防護中心會評估整體風險再作決定，亦會參考區內污水、環境樣本結果。

另外北角東發大廈上星期封區檢測期間，有黃店餐廳員工指無被安排檢測，但翌日被票控。民政事務局長徐英偉回應指，身處封區檢測範圍的所有人士都應該在時限內做檢測，如無完成即屬違法，會交由執法機關跟進。

專家：可演繹為變相強制「全民檢測」

不過，感染及傳染病專科醫生曾祈殷則認為，政府不理突襲封區或大規模強制檢測是否合乎成本效益，旨在為下月的疫苗接種計劃做好萬全準備，「將確診數字壓到有咁低得咁低」。但由於封區牽涉多個政府部門及相當多資源、人手，相信到疫苗接種計劃開始前，又或當新增本地感染數字下跌至單位數，政府便會考慮是否繼續大規模的行動。

他又指，很多市民不止抗疫疲勞，甚至有抗疫壓力，或會覺得封區後找不到確診個案，代表可以放心去街，情緒隨之變得正面，「所以大家都可以再畀多少少耐性，睇吓完晒封區行動之後社區疫情會變成點」。

曾續稱，把1宗源頭不明個案的大廈也納入強制檢測範圍，而且沒有指明何時考慮撤銷安排，可演繹為變相強制「全民檢測」；在個案字放緩的時候做，難以符合成本效益。

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