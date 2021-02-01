政府於晚上7時突然刊憲，將尖沙嘴彌敦道80號金鑾大廈納入受限區域，預料明早7時完成行動解封。趕往現場了解的區議員賀卓軒接受《蘋果》訪問時亦稱，事前完全沒有收到相關消息，沒有預料當局會因為26日的一宗確診個案而突然圍封大廈，認為事件會令居民更難拿捏當局封區的「準則」。據衞生防護中心的「疫廈」名單顯示，金鑾大廈今日（1日）新增兩名確診者（第10455號個案及第10477號個案），連同1月26日確診的一名男病人（第10375號個案），目前有3人染疫，僅1宗為源頭不明。

大廈賓館劏房混雜 衞生環境不算差

當局早前曾圍封有多幢「三無大廈」的油麻地及佐敦一帶區域，金鑾大廈會否因「三無」而中標？賀卓軒則指，金鑾大廈有管理公司，疫情後亦有做齊基本措施，如幫垃圾桶加蓋等，衞生環境絕不算差。賀續稱，大廈內有不少賓館及劏房，難以預計有多少住戶仍身處大廈中，要視乎當局「拍門」後的情況。他亦說，雖然今次政府圍封的消息「封得相當密實」，沒有居民「走甩」，但同時亦令居民對封區準則感到混淆。

行動預計於明早7時完結，賀卓軒指「如果完成到梗係可以減少不便」，但政府同時亦不能假設所有居民都是「返朝九晚五」，如果有上夜班的居民因而受影響，當局應該資助他們而非只勸僱主「酌情處理」。受行動影響，部份金馬倫道亦遭封鎖，賀認為會對彌敦道交通造成難以避免的阻塞。

中學生買外賣返家方知被「突襲」

政府今次的行動事出突然，有居民「有家歸不得」。仍身穿校服的陳同學於晚上8時手持外賣回到大廈附近，才發現大廈已被圍封，他對事件感到突然，會打電話詢問仍在屋內的家人是否須購買更多物資後才回家。他又指，自己早幾日前才知道大廈有確診個案，「有少少驚」，故願意接受檢測；而金鑾大廈一間賓館的東主沈先生指，自己是收到圍封消息才趕往現場，他指賓館的7間房現時已「爆滿」，惟所有員工已經下班，自己暫未知道裏面的最新情況。

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