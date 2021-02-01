廉政公署今日（1日）匯報去年度香港貪污情況，署方於2020年共收到1,924宗不涉及選舉的貪污投訴，比2019年下跌16%，但被檢控人數則上升14%；涉政府部門的投訴佔整體33%，當中警務處有173宗，蟬聯錄得最多貪污投訴的政府部門。此外，就元朗7.21事件，廉署指已接獲市民投訴，表示十分重視個案，並成立特別調查組跟進，但表示目前不宜透露有關詳情，指小組會定期向委員會匯報進展。而廉署為處理反修例運動成立的特別調查組，截至去年12月，共處理12宗與社會事件及公務員相關的個案，當中9宗涉及警隊。

投訴數字或因武肺下跌

廉署於2020年共收到1,924宗不包括選舉的貪污投訴，錄得數字比2019年下跌16%，可追查投訴亦同樣下跌16%，當中具名投訴則佔整體70%；而涉及私營機構的貪污投訴佔總數59%，涉及政府部門及公共機構的投訴分別佔30%及8%。審查貪污舉報諮詢委員會主席鄧國斌形容，去年是特別的一年，認為貪污投訴數字下跌，與武漢肺炎疫情引致經濟活動停頓有關，「好多活動停咗」，但強調廉署的調查工作不會因此鬆懈。

投訴警務處雖少5% 仍居榜首

檢控人數方面，廉署去年共檢控153人，比前年的134人增加14%，而當中有5人是政府人員。至於涉及政府決策局及部門的貪污投訴，數字比前年輕微下跌3%，共錄得629宗，而針對公共機構的投訴亦有所下跌，共錄得161宗；經廉署轉介至決策局或部門作紀律處分的政府人員則有107人，較2019年上升18%。至於錄得最多貪污投訴的政府部門，警務處於去年共錄得173宗投訴，數字雖比前年下跌5%，但仍然排名首位，個案主要包括警員受賄處理個案、包庇非法活動，以及未經准許收取禮物等。

社區關係市民諮詢委員會主席唐偉章指，廉署於2020年進行的周年民意調查，共訪問超過1,500人，發現市民對貪污的容忍度，平均分只有0.4分，即對貪污近乎「零容忍」；98%人支持「廉潔」的核心價值；98.4%人表示過去一年沒有親身遇過貪污；亦有超過八成受訪者表示願意舉報貪污，數字是10年來最高。唐續指，署方已接觸現屆政府主要官員及獲政治委任的官員，以爭取推廣誠信的支持，亦已提醒商界，勿以行賄手段爭取生意。

防止貪污諮詢委員會主席黃冠文指，防貪處於2020年共完成65份審查工作報告，並向政府部門及其他機構提供防貪意見超過970次。黃續指，就押後至今年9月的立法會選舉，防貪處會繼續與當局合作，改善選舉流程及防範措施，如協助功能界別訂明團體強化會籍管理制度，減低有人利用虛假資歷獲取會員資格，以及在選舉中種票的風險。

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