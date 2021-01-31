【本報訊】參考統計處數字，本港2014年出生人口為6.23萬人，至2019年五年內四度出現按年跌幅，最高達7.1%，結婚人口亦在2014年錄得5.65萬人後，五年內四次下跌，2019年更跌最多10.3%。民主政副主席林卓廷指，傘運後社會環境維持低氣壓，港人對前景信心不足，導致「婚又唔結，仔又唔生」情況。

翻查統計處數字，社會動盪常帶來長期的出生人口下跌，1982年中英展開香港前途談判後，本港出生人口在1983年起經歷五年跌幅，其中1984年中英聯合聲明簽訂年，港出生人口下跌最多的7.2%。至於1966年九龍騷亂和翌年六七暴動後，1967年至1970年亦有連續四年出生人口下跌，而1966年當年出生人口已大跌9.2%。

前年結婚人口跌10.3%

統計處數字顯示，2014年雨傘運動後，2015年至2019年五年內，有四年錄得出生人口下跌，跌幅最大是2017年，即旺角騷亂後翌年。而2015年至2019年五年內的結婚人口亦有四年錄得下跌，跌幅最大是2019年反送中運動年，錄得10.3%跌幅。

民主黨副主席林卓廷指，傘後社會環境維持低氣壓，出現較負面情緒，港人對前景亦信心不足，擔心未來，故出現「婚又唔結，仔又唔生」的現象，亦早令人萌生移民心態，去年社會環境急速惡化，不少人決定實踐移民計劃。

不過，港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新指，若以適齡女士生產率計算，2019年前反而是穩定微升，替代率增至1.1至1.2，仍距可以替代的2.1有距離，只是適齡女士減少，故整體出生人口反而下降。