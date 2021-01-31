【本報訊】再有警員知法犯法。有市民於四年前，在自動櫃員機提取2,000元款項後忘記取錢，之後被人偷走。據知，當年隸屬灣仔警區一名男警員，涉撰寫虛假調查報告，並冒充主管簽名，警方翌年識破後，向律政司諮詢法律意見，惟事隔兩年後，昨日始決定起訴男警公職人員行為失當及偽造文書罪，本周四在東區裁判法院提堂。

查盜竊案涉撰假報告

被捕男警員現年28歲，已被勒令停職。據悉，2017年時，他是灣仔區刑事調查隊隊員，當年2月發生一宗銀行櫃員機盜竊案，事主提款時忘記取走2,000元，之後被人偷走，事主之後報警求助，警方接手偵查。

消息指，有份調查的涉事男警，於調查期間撰寫虛假的調查報告，冒充案件主管簽名作實，訛稱該宗櫃員機盜竊案的一名受害人，已獲銀行賠償，翌年東窗事發，警方高層對事件極度關注，交由灣仔重案組調查，不久便證實該男警涉偽造文書，並向律政司諮詢法律意見，直至昨日警方公佈決定落案起訴男警。

上周四（28日）， 該男警在上水區被捕，被控以一項公職人員行為失當及三項偽造文書罪，本月4日在東區裁判法院提堂。警方表示，非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。本報昨向律政司查詢，截稿前未有回覆。

以往亦有警員涉虛假文書罪名被控，2016年駐守青山分區警署的高級男警員朱金明因被追債追到警署，被上級要求提交個人信貸報告，他卻呈上自行修改的「環聯個人信貸報告」及報告副本，最終被裁定使用虛假文書及使用虛假文書副本罪成，判囚3個月。