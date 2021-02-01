衞生署衞生防護中心今（2月1日）晚調查一宗食物中毒事件。當中涉及8男2女，年齡33至60歲，10人曾在家中進食由紅磡黃埔花園中華小廚購買的盆菜及炸子雞後不適，分別在12至30小時後出現腹痛、腹瀉和發燒等病徵。

衞生防護中心表示，當中9人曾經求醫，情況穩定，有1人曾入住廣華醫院，並在今日出院。衞生防護中心表示，已通知食環署跟進，正繼續調查。

去年曾現大量曱甴 網民：超恐怖

涉事的中華小廚，過往曾多次於網上被黃埔街坊質疑衞生情況欠佳。有網民去年於facebook群組「Whampoa Heart 黃埔心 - 黃埔百合苑關注組」發文，指於某「小廚」發現有大量曱甴的蹤影，令鄰店的大家樂亦要馬上噴殺蟲水滅蟲。帖文附上的相片及影片顯示，餐廳的櫥窗、門口及牆外等均有大量曱甴出沒，有大半為已反肚的屍體，但有部份仍非常「生猛」地到處爬。本報翻查資料，中華小廚位於紅磡黃埔天地百合苑商場（第9期）地下G12號舖，旁邊的G11號鋪正為大家樂。

除此之外，去年武肺疫情初襲港之際，有網民曾貼出一張照片，批評相中的男子隨地吐痰、不顧衞生，引來其他人留言指責之餘，亦有不少人指他實為「中華小廚」的老闆，惟未能確定真偽。

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