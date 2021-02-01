區域法院正在審理一宗涉及12名被告的三合會案件，惟庭上有人日前初步確診染上武漢肺炎，案件暫停聆訊，以待後續安排。據悉，確診者為有份處理本案律師事務所的職員，聆訊期間，確診者曾身處庭內，又曾與案中部份大狀及律師共膳。現時控辯雙方的大狀及律師均已自願進行檢測，部份人仍在等候檢測結果。有參與聆訊人士擔心，若確診者將病毒傳給本案大狀、而大狀在不知情下返回辦公室，或會產生「大狀群組」，影響法庭聆訊。

消息指，確診者為律師事務所職員。其同住父親亦曾在該律師行任職，惟已退休，現正等候檢測結果。確診者日前曾到庭，又與律師共膳；他曾向律師透露感到不適，律師聞言已建議他離開，最終果然確診。

據了解，本案其中一名被告早前因在其他感染群組被列為密切接觸者，上月起須隔離14天，法庭遂先處理同案其他被告的案中案聆訊。該被告今日完成檢疫，原本準備參與聆訊；惟他的法律代表團隊其中一人，正正是上述確診人士，並曾開會。為安全起見，該被告須再度隔離14天。

牽涉其中的辯方大狀今日刻意不進入法庭，透過其他大狀向法官林嘉欣交代詳情，而法官亦派書記到庭外向大狀了解情況。雖然法庭無權要求大狀等法律代表檢測，但全庭被告與律師大狀均表明會自發接受檢測，預料最遲本周三有結果，屆時法庭會開庭處理。據了解，部份經私家診所檢測的人已得知結果，至於經政府檢測的人則仍未獲消息。

有參與本案的法律代表指出，本案審期原定20天，惟眾人原本已估計本案或需40天才審結。現時聆訊僅進行了5天便橫生枝節，聆訊勢必更被延誤。另外，本案牽涉約20個大狀及律師等法律人員，如疫情透過他們傳播至法律界，後果不堪設想。

司法機構回覆查詢時，證實一名曾到訪灣仔政府大樓區域法院第30庭的律師初步確診，最後到訪日期為上月27日。司法機構已完成清潔消毒大樓內相關法庭和公眾地方。

如法院大樓出現2019冠狀病毒病確診個案，司法機構都會按現行機制，根據衞生防護中心提供的意見盡快作出跟進行動，包括為相關樓層及範圍進行清潔和消毒，以及如若有其他緊密接觸者時作出相應安排，同時司法機構亦會通知相關人士。

因各種原因憂慮受感染的司法機構員工，可接受2019冠狀病毒病檢測，並在等候檢測結果期間留在家中。負責審理受影響案件的法官或司法人員則會按情況將有關案件延期。

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