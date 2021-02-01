香港第四波疫情反覆，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照以衞生署本地感染個案（不包括輸入個案）數據編制疫情指數，繼續分析第四波疫情走勢。按其編制的疫情指數，每一波疫情總確診人數會出現一個S形走勢；而「接觸點」早前已出現，即代表每天平均確診宗數增幅已見頂。

香港今日（2月1日）新增34宗確診個案，當中5宗為輸入個案，其餘29宗為本地個案，其中8宗屬源頭不明，而初步陽性個案則有20多宗。根據S形曲線的走勢，轉勢點和接觸點分別出現於上年12月9日和今年1月6日。

今日的本地個案宗數較昨日的44宗少15宗，至於初步陽性個案宗數則連續兩日錄得低過30宗，而源頭不明個案宗數更跌至單位數，顯示疫情正在穩定地改善。此外，從本地個案的五天和七天移動平均線出現持續下降趨勢來看，預期未來幾天的確診病例有機會跌破20宗，屆時政府可以考慮在農曆新年假期後放寬部份抗疫措施，令本地經濟逐步重回正軌。

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