大時代是人性的照妖鏡。無可否認，今天香港面對的處境，是半世紀以來最能考驗人性、最能暴露人性醜惡的大時代。

由中英兩國就香港前途安排談判開始，這種人性的醜惡與反覆已不斷出現。港英政府培植的管治精英固然有部份繼續以香港原有的生活方式及價值為念，積極爭取保障香港的制度，但另一方面，也有不少人紛紛轉軚，希望從新主子身上取得更多政經利益。在中共當權者眼中，前者不識時務，被斥為孤臣孽子；而後者變身紅色肥貓，雖然被部份傳統土共視為港英舊電池，但只要對權勢表現得夠忠貞，當權者可既往不咎，善加利用。他們也就紛紛成為北京的入幕之賓，到今天有部份已成功上位。當然大家心知肚明，治港幾時輪到佢哋，北京的代理人而已。

北京越縱容建制越無法治港

過去30年，北京就是利用這批人善於揣摩上意、主動配合，於是把他們捧成「港人代表」，以他們作為治港的民意依據。這套不理會港人反應的策略，結果不但不成功，還令北京的威信如江河日下。這班人也實在太不思長進，除了大部份本身才德俱無，在港人心中形象低落，還要挑動各種矛盾，從而鞏固自己對北京的作用。中央政府在港人心中的地位不斷下墜，除了是北京反口覆舌外，那些紅色肥貓的刻意破壞也是關鍵因素。

但越是縱容這些變色龍，北京對港的管治便更難取得港人認同。而在建制陣營煽風點火，把內部矛盾轉化成中港甚至敵我矛盾的情況下，把具民意基礎的民主派推向北京的對立面，只會不斷製造敵人。末代港督彭定康說，他感到憂慮的，「不是香港的自主權會被北京剝奪，而是這項權利會一點一滴地斷送在香港某些人手裏。」俯今視之，這個悲觀的預期可說實現了。

就算現在強行搞了個港版國安法出來，顯然也無法令香港的局勢平靜。真的要「留島不留人」嗎？如此說不正是滅自己威風，證明自己無法維持香港的繁榮穩定嗎？現在的策略似乎還繼續表明，只能以更大的錯誤來掩飾之前的錯誤。所以在現任特首還只有一年多任期時，現在蒲出頭來積極爭取北京青睞的，除了那個「不介意被安排做困難的事」的女士外，就是那個只能仰望鑽《基本法》空子搞協商，從而獲得翻閹機會的。此人心知肚明自己在選委會都拿不下足夠選票。當然還有那位恨做特首恨到發燒的行會成員。如果搞到今時今日，領導香港社會的這個崗位只能吸引到這類貨色，一國兩制還有甚麼吸引力和意義，不是已淪為笑話嗎？

香港已有太多這類只能淪為笑柄的紅色肥貓。但北京是不是已喪失了解決問題的想像力，到今天仍要繼續重用這類人？以為要所有公職人員宣誓效忠《基本法》，就可把這些人都變成真正的代理北京治港的「愛國者」嗎？不少公務員其實都心裏有數，香港人也知道，這種宣誓政治，只是想把更多人變成權勢的共犯，迫更多人只能選擇做紅色肥貓而已！有幾多人會真心誠意？有幾多人會在未來的關鍵時刻選擇保存自己的本性？這確實是對港人意志的重大考驗！其實，過去這麼多年，港人如何看待這類被北京吹捧為「愛國者」的紅色肥貓，已清楚表明了大部份港人對此抱甚麼態度了。

鍾劍華

香港民意研究所副行政總裁