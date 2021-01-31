本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情反覆；昨（31日）新增53宗確診，較前日的28宗飆升近倍，但初步確診暫僅20多宗。新確診中，44宗是本地感染，其中17宗無源頭。機場三跑感染群組多4人確診，累計15宗。佐敦指定檢測區增5宗確診；油麻地至旺角、深水埗及紅磡3個指定區亦各多2宗。另外，多9棟大廈強制檢測，包括位於早前封區檢測的佐敦、廟街165至167號唐樓，以及渡船角文蔚樓。渡船角8棟唐樓，已增至7棟強制檢測。

此外，政府9日內4度突擊封鎖疫廈，逼居民即晚檢測。今次被禁足的，是本身要強制檢測的藍田麗港城5及7座，成為首個被封的中產屋苑。政府昨晚7時刊憲，下令居民今晨2時前檢測。但由於不少居民擔心被圍封，早在強制檢測時已撤離，加上爆疫高峯已過，故即使封區再檢測，陽性率都少於0.5%（佐敦0.17%、油麻地碧街0.3%），甚至找不到確診（北角東發大廈0%、藍田麗港城0%），被批評勞民傷財。

對於近期疫情反覆，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，目前未有回落走勢，或因不少大廈被納入強制檢測，流動檢測中心中檢測到不少個案；這亦反映社區仍有很多個案，加上患者病徵輕微甚至沒病徵，不易被找到。她又指，目前確診數字仍時高時低，市民農曆新年期間聚會時需小心，若有輕微病徵，都應先檢測，並避免見面，到過高危地方就應延遲一兩日見面。

1.31新疫廈名單

政府刊憲，1月18日至31日曾到訪9棟大廈逾2小時者，須於2月3日或之前檢測；若已在28至30日檢測，可獲豁免。

非指定區域 （至少2戶不相關確診全棟驗）

●元朗鉅發大廈1座（2戶3宗，不同樓層及座向）

●天水圍天恒邨恒樂樓（2戶8宗，不同樓層及座向，其中1戶7宗）

佐敦指定區域 （1確診全棟驗）

●廟街165至167號（1戶1宗）

●渡船角文蔚樓 （1戶1宗）

油麻地指定區域 （1確診全棟驗）

●新填地街157至159號（1戶1宗）

●富景洋樓（1戶2宗）

紅磡指定區域 （1確診全棟驗）

●機利士大廈 （1戶1宗）

●寶源大廈 （1戶1宗）

深水埗指定區域 （1確診全棟驗）

●鴨寮街258號（1戶）

天恒邨增流動採樣站

政府2月1日在天水圍天恒邨增設流動採樣站。位於佐敦官涌體育館及紅磡市政大廈體育館的流動採樣站，分別延長服務至2月3日及5日。

政府1月31日已在旺角詩歌舞遊樂場和深水埗麗安邨增設流動採樣站。佐敦渡船角文匯街的流動採樣車會延長服務至2月1日；黃竹坑體育館的流動採樣站會延長服務至2月3日；黃大仙廣場及東涌北公園的流動採樣站會延長服務至2月5日。荃灣沙嘴道遊樂場的流動採樣站則會改設於荃榮街遊樂場，暫定開放至2月5日。

運輸署再推的士小巴司機及渡輪船員自願檢測

運輸署公佈，由本月25日起為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。運輸署於1月25日至2月7日繼續為的士及公共小巴司機安排新一輪免費自願檢測，為期兩星期。

署方會設5個專屬檢測中心，當中除港珠澳大橋香港口岸的檢測中心外，港九及新界4個檢測中心開放時間為星期一至五上午10時至晚上8時；星期六及日上午10時至下午4時。至於港珠澳大橋香港口岸的檢測中心僅於1月28及29日開放，時間為上午10時至晚上8時。

司機可在運輸署專設的網上預約系統登記預約。至於渡輪營辦商僱員，運輸署指渡輪營辦商已通知其員工於1月25日至28日於指定時間帶備由渡輪營辦商發出的有效職員證或信函，前往指定地點檢測。

●港島林士街停車場：上環林士街2號8樓

●黃大仙公共運輸總站停車場：黃大仙道（黃大仙道及沙田坳道交界）

●葵芳停車場：葵涌葵義路19號7樓

●元朗德業街近石油氣加氣站的路旁停車處：元朗德業街

●港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處：東涌順匯路港珠澳大橋香港口岸地下公共運輸交匯處（近大嶼山的士站） ；僅1月28及29日開放

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月20日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

深圳灣口岸出境 或被分流到汕尾隔離

現時經香港到深圳，須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，過境後須到指定地點自費集中隔離14天。廣東省政府表示，因應農曆新年入境人流可能增加，經深圳灣口岸入境的人士，將可能被分流到東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離。

廣東省政府又指，經廣州白雲機場入境的部份人士，則會分流到佛山、清遠、江門或肇慶。而為控制入境人流，由1月5日起，從香港經深圳灣口岸入境的人士要預約通關，每日2,000個名額。

本港疫情

●確診（截至1月31日16:40）

10,452宗（40日大至100歲）、8隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

181宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

61人出院（第8976、9117、9156、9422、9451、9467、9476、9477、9485、9511、9515、9516、9533、9541、9559、9562、9592、9594、9629、9634、9638、9648、9674、9677、9684、9695、9704、9718、9731、9752、9754、9757、9759、9762、9768、9780、9788、9817、9820、9871、9876、9892、9899、9939、9960、9965、9971、9974、9985、9997、10011、10050、10071、10102、10104、10146、10168、10170、10191、10214、10289號個案）

共9,423人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

765名確診者仍留醫；

28人危殆（第1989、3496、5409、5735、6125、6444、6547、6607、6754、6794、7021、7172、8018、8078、8126、8221、8323、8384、8900、9049、9135、9267、9438、9778、9852、9907、9959、10023號個案）；

38人嚴重（第5990、6232、6386、7076、7305、7468、7653、8443、8832、9030、9040、9045、9055、9066、9166、9284、9502、9550、9612、9662、9694、9733、9734、9766、9793、9858、9867、9905、9998、10001、10002、10134、10141、10238、10241、10341、10358、10367號個案）；

699人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士LL4250 ／ 12月20至28日 ／ 第8770號個案

●的士TH8378 ／ 12月29日 ／ 第8854號個案

●的士RB9813（夜間） ／ 11月29日至12月31日 ／ 第8900號個案

●九巴234A ／ 1月1日 ／ 第9054號個案

●九巴32H ／ 1月3日 ／ 第9054號個案

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137 ／ 1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

兩岸疫情 （截至1月31日08:30）

兩岸最新疫情：大陸國家衞健委公佈，昨日（30日）新增92宗確診個案，其中本土確診佔73宗，分別是吉林63宗、黑龍江9宗、河北1宗，輸入病例19宗，分別在上海、遼寧、廣東、福建、陝西、江蘇及四川發現。內地累計確診病例89,522宗，4,636人死亡；台灣累計確診909宗，死亡8宗。

外國疫情（截至2月1日06:30）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超逼近1.03億，全球死亡人數超過222萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,610萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過44萬。印度確診人數超過1,074萬，死亡人數超過15.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破917萬，死亡人數超過22.3萬。英國、俄羅斯、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼等8國確診宗數均超越100萬大關。

●英國100歲二戰老兵湯姆穆爾（Tom Moore）女兒周日表示，父親確診感染已送院治療。曾經參與二戰的湯姆穆爾以99歲高齡在家中花園毅行百圈，為英國醫療保健服務（NHS）籌得3,200萬鎊（約3.1億港元）巨款，贏得國際稱頌。

●中國駐加拿大渥太華大使館公佈，來自加拿大的外國公民即使持有效居留許可，亦暫時不准入境，，但少數簽證持有人包括外交簽證則可獲豁免。

●荷蘭阿姆斯特丹周日超過600人違反社交距離限制及限聚令，聚集在市中心抗議實施晚上宵禁，警方最終拘捕大約30人。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 26,107,110 (440,652)

印度 10,746,183 (154,274)

巴西 9,176,975 (223,945)

英國 3,823,183 (106,367)

俄羅斯 3,803,348 (72,029)

法國 3,255,920 (76,201)

西班牙 2,743,119 (58,319)

意大利 2,553,032 (88,516)

土耳其 2,477,463 (25,993)

德國 2,225,377 (57,163)

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