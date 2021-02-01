香港疫情持續，經濟受影響，失業率亦飆升，廠商會新任會長史立德表示，相信農曆新年過後，公司倒閉潮會加劇，期望政府更大規模補助，否則失業率有可能再上升，他促請政府針對性推出第三期保就業計劃，扶助旅遊業、餐飲業，並希望政府凍結最低工資、暫緩統一勞工假和公眾假等，待經濟恢復再從長計議，「商界唔係找藉口拖延，而係當前情況特殊」。

上月就任廠商會會長的史立德今午聯同廠商會行政總裁楊立門舉行傳媒聚會，史表示，預期2021年的香港經濟前景暗淡，又指美國新總統拜登上場後，即使單邊主義、保護主義會有所改變，但不會輕易改變打壓中國的方向，認為特區政府首要防止外來輸入個案、爭取本地零個案，推動中港兩地通關，相信通關可改善旅遊等行業景況，預料本地GDP會到明年底才回復至疫情前水平。

倡暫緩統一勞工假和公眾假

財政司司長陳茂波將發表新一份財政預算案，史立德認為，香港現時財政狀況與其他地方相比並非十分之差，希望政府針對個別行業，如疫情下首當其衝的旅遊業、餐飲業等推出第三期保就業計劃，並考慮讓風險較低行業在加強防疫後，有條件重新營業，「唔好一刀切，一停全部停晒」。他更提倡政府應暫緩增加營商成本的政策，如暫停4年一次的強積金供款入息上下限檢討一次、凍結最低工資、暫緩統一勞工假和公眾假，待經濟恢復後從長計議。

至於英國政府為持有BNO港人提供移民途徑，觸發中國反制不承認BNO有效性，或令香港大量人才流失，史稱，中國一直不准雙重國籍，「未來發展我唔知」。楊立門則認為，目前香港未見資金外流風險，資本市場、房地產市場表現不太差，「公司撤離亦見唔到」，又指去年內地外來投資破紀錄，反問若企業擔心暴政，「點解中國投資會湧入呢？呢個要深思一下」，強調要以平常心對待BNO問題，指香港始終是自由出入的地方，人才日後都有可能回流。

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