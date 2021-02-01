繼元朗及尖沙嘴後，政府今（2月1日）晚宣告封鎖馬頭圍道23至35H號隆基大樓進行強制檢測，並於8時起開始封鎖該區。晚上8時警方已圍封大樓外的一段行人路和一段民裕街，在馬路上設帳篷作檢測及派發物資。警方亦作廣播，指希望市民耐心等候，稍後會有人員為他們進行檢測。

晚上9時多，陸續有巿民進行檢測，當局亦向巿民派發即食麵及罐頭等物資。有巿民晚上回家才知道其所住大廈被封鎖。有家長帶着2名子女回家，認為強制檢測有做成不便，但認為檢測後較安全，都表示願意檢測。

另有不願上鏡的巿民稱，他稱回到家才知道其所住大廈需要檢測，他稱家中都有足夠食物，故都會回家及接受檢測。問他會否感到不便，他稱「都冇辦法㗎」，認為檢測後較安心。

居民向區議員投訴 問政府「係咪強制僱主唔扣我錢」

九龍城區議員郭天立指，隆基大廈共有4座，估計約有380戶，亦有部份單位有劏房。他稱有不少居民致電其辦事處查詢，認為政府封廈十分倉卒，殺他們一個措手不及，有居民不知道是否應該回家。他稱有市民質疑政府為何突然封廈，擔心翌日不能上班，「政府係咪會強制僱主唔扣我錢？」郭又指，封鎖區內亦有不少商戶，擔心會否有商戶不被通知需檢測最後被罰款的情況。

他對於政府突然間圍封該區感到詫異，「究竟有啲咩傳播鏈想阻截？係咪喉管有問題？」他稱紅磡舊區有明顯社區爆發，但此幢大廈卻近日只有3宗個案， 「究竟點解揀呢一幢？係咪想聲東擊西？」他認為當局圍封理據不足，行動卻十分擾民，該處有大量地舖食肆，亦有老人院，「（是否胡亂封廈？）有少少呢個感覺，又見有專家嚟巡。」他認為政府應該交代理據。

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