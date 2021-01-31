【本報訊】日防夜防，家賊最難防。本報獲悉，城中一名超級富豪疑被保安員勒索，保安員透過閉路電視窺見富豪的名媛太太換衫，看到名媛赤裸上身數秒，露出乳房及背部，即掏出手機拍下畫面，與同事「分享」。多年後保安員身陷財困，想出利用名媛裸照及影片生財，苛索富豪一億元贖回太太的換衫片，但富豪暗中報警，雙方經歷長達三個月談判，三名參與勒索的男子去年愚人節交收當天終於被擒。

事件涉及超級富豪的兩名保安員，主角是超級富豪Ｘ和他的名媛太太Ｙ，涉及片段大約在七、八年前偷拍。據了解，拍片人阿軒和舊同事阿傑均曾在Ｘ家任保安，兩人相識十年，阿傑後來轉到另一名超級富豪的家打工。

消息指，去年1月10日及11日，富豪Ｘ收到一個陌生號碼來電，打來三次，Ｘ沒接聽。隨後陌生號碼經WhatsApp發送一張照片給Ｘ，竟是太太Ｙ在家中赤裸背部的相片。發訊人阿雄聲稱擁有整段片，若Ｘ想買回妻子的裸體片段可找他，否則兩天後他會以高價售予他人。Ｘ感擔憂，但沒回覆阿雄。

助交涉第三者自稱黑幫

阿雄是阿傑認識了廿多年的朋友，由於阿傑和阿軒都曾在Ｘ家打工，不便出面，於是阿傑找了阿雄出面交涉。

翌日傍晚，阿雄再致電Ｘ，追問他有否收到照片及是否想買斷照片，Ｘ只答會回覆便掛線，隨即報警。阿雄在之後幾天仍有致電Ｘ及發訊息，Ｘ聲稱很忙，叫阿雄聯絡助手陳先生，陳是警方督察假扮。

據悉，「助手」多次代表富商與阿雄在電話交涉，阿雄聲稱擁有名媛的影片、一些「不適宜發佈」的照片及大宅環境相，叫「助手」開價。「助手」反叫阿雄先開價，阿雄自稱只是中間人，價錢不由他決定，又說片主原打算隨便找人轉售片段。

翌日阿雄再直接找Ｘ，質問他「你派嚟嘅人究竟係幫你定害你？佢講到只畀幾千蚊交易，我淨係要搵出你嘅電話號碼已使咗幾萬蚊。如果唔處理好，你嘅名聲會受損，屋企人亦會擔心」。阿雄的短訊同時指，只要Ｘ提出好價便能擺平事件，「從今開始我只會搵你，其他人只會令事情複雜，你諗清楚後果」。

當晚「助手」找阿雄，指Ｘ表示錢不是問題。消息人士指兩小時後阿雄獅子開大口，直接向Ｘ發訊息，要求一億，並附上一段24秒短片，片段拍到其妻Ｙ脫下裙，只穿內褲行走，上身赤裸約兩秒，其後Ｙ用手遮掩乳房。

其後數天的交涉中，阿雄指明要舊鈔，以免銀行起疑，「助手」堅持面對面交收。交涉期間，阿雄自稱老一輩黑幫成員，收錢替人消災解難，他不會背叛片主。

曾發現被跟蹤暫停談判

阿雄原本拒絕面對面交收，最終妥協，提議Ｘ安排車載他到偏遠地方，檢查片段和交易。雙方定了2月10日落實交易細節，但「助手」其後找不到阿雄。原來三人幫初時打算農曆新年前完成交易，但阿雄發現被人跟蹤，於是暫停談判。

至3月，阿傑出場，用另一電話號碼打給Ｘ，指摘他交由「助手」處理，令事情變得複雜，催促Ｘ付錢。Ｘ同樣稱事忙然後掛線。阿傑惟有致電「助手」，罵他搞出麻煩；「助手」反駁稱原已跟阿雄達成協議，否認找人跟蹤阿雄。

3月中至3月底，雙方多次交涉，達成協議用一億元買片。「助手」最終同意先以現金支付5,000萬元，半年後分兩張期票支付2,000萬及3,000萬元。雙方約定4月1日愚人節早上在中環天星碼頭停車場頂層，由阿雄與「助手」當面交易。阿雄要求將5,000萬元現金分成10份，但「助手」推說已將現金放入三個公事包。

阿雄承諾不會公開Ｙ的影片，最後更將自己的私人電話號碼給了「助手」，並披露自己的綽號。阿雄突然醒起，原先帶了探測器以檢查公事包有否裝設定位追蹤，怎料遺留在拍檔車上。當他準備搬公事包時，即場被捕。廿分鐘後，阿軒在家中被捕，阿傑則四小時後落網。

據本報了解，阿傑及阿軒分別向警方透露，有次阿軒在閉路電視控制室見Y換衫裸體，於是用手機拍下片段，並用電郵存檔。大約七至八年前，阿軒曾給阿傑觀看。前年阿軒等錢使，問阿傑有沒有「橋」，阿傑提議將Ｙ的裸體片段賣給Ｘ。阿軒稱最初不同意，但因財困決定參與，阿傑跟他說會向Ｘ索1,500萬元，兩人平分，但他不知有阿傑這人。

阿雄稱是阿傑提出索款9,000萬元，他可得5,000萬，阿軒則取4,000萬，後來他自行決定叫價一億。阿傑的版本是，他叫阿雄開價3,000萬，三人平分，他不知阿雄開價一億。警方最終落案起訴三人勒索罪。