原於去年9月12日啟用的東鐵綫新訊號系統，因被傳媒揭發試行時曾出現列車入錯線、車站事故，最終在啟用前一日臨時煞停。港鐵今日召開記者會公佈調查報告，揭示早於5月已發現問題，港鐵一直未有正視，以致未能及早處理及解決，更分別於5月及8月兩度向機電署提交了「安全及良好」聲明。港鐵行政總裁金澤培今日宣佈已完成系統額外測試，新系統已通過機電署等批核，並將於本周六（6日）啟用，屆時9卡車將會投入服務，與現時的12卡車以「混合」形式營運。

調查委員會報告顯示，系統於去年5月出現「重複設定行車路線」的問題，影響「自動列車監控系統」軟件內的「列車監控及追蹤」的功能，代表軟件出現超負荷情況，有機會引致入錯線等情況。承辦商西門子早於5月12日察覺相關問題，雙方當時將相關情況列為屬「自動列車監控系統」的「中等級別」事項，即不會對系統投入服務有關鍵影響，故歸為「非首日營運要項」，即需要修復，但不涉及安全問題，並評估現實行車中出現入錯綫等情況機會輕微。

港鐵事故後兩度向機電署聲明「安全及良好」

調查報告稱，承辦商去年6月4日提出處理修正設施軟件版本，並於9月15日，即9月12日試營運後3日後才安裝新版本。東鐵綫去年5月底測試新信號系統時，曾先後發生3次事故，包括列車車長不按燈號及指示錯誤行駛等，調查委員會檢測資料顯示，上述3宗事故曾出現「重複設定行車路線」的問題，港鐵因相信相關問題已有解決方案，同樣未有重視。港鐵更分別於5月12日及8月17日兩度向機電署鐵路科提交了「安全及良好」聲明。

至7、8月，承辦商要求營運前調整「列車監控與追蹤」級別設定處理，惟最終未有執行，當時港鐵內部有員工認為如對系統作任何變更，有機會影響新系統啟用。9月7日，即原定啟用新系統前5日，承辦商指出列車服務有機會達20分鐘延誤，港鐵的聯合測試和調試安全委員會翌日討論，會上一致同意不涉及安全問題，港鐵其後同意以制定營運管控措施來處理。直至9月10日，港鐵總監知悉相關情況，並且與9月11日與政府商討後，才決定於啟用前一日暫緩啟用新系統。

調查委員會指港鐵及承辦商無刻意隱瞞

調查委員會在報告中指出，「重複設定行車路線」不涉及安全問題，惟港鐵對相關「重複設定行車路線」的問題敏感度不足，低估相關情況的技術複雜性，惟認為港鐵及承辦商不涉及刻意隱瞞。

調查委員會調查亦認為，雙方當時決定有不足之處，西門子當時應該就詳細調查發現的問題，並在文件中列明，而港鐵亦應向西門子提出相關要求，若有進行相關分析，或能按既定內部通報程序上報。委員會認為，政府未獲告知相關情況屬港鐵失誤，建議港鐵應訂立管理系統，審視上報機制等準則，包括提交「安全及良好」聲明的重要性及所需要求，並加強內部查核安排。

港鐵於報告指出，已修改內部軟件程式，包括停用「故障分類更新」的程式及提高電腦伺服器運算速度等，並經現場測試，確認系統現時有效，解決相關問題。

調查委員會主席梁廣灝指出，「故障分類更新」只是提供資料作車務分析，即使停用也不會影響列車操作，不涉及安全問題。他表示，委員會已檢視多方面資料，包括電郵、文件等紀錄，不認為涉及隱瞞。他認為，港鐵內部通報確實較慢，至9月初才通報至管理層，「其實有好多機會可以提交畀上級，當時技術人員冇把握好時機，唔認為問題係急於解決。」

港鐵將設「沙中綫項目保證監督組」及內部指引

港鐵行政總裁金澤培表示，已吸取是次經驗，將會成立「沙中綫項目保證監督組」，並增設服務可靠性報告，並會提供內部指引，確保日後重要情況會適時匯報相關政府部門。對於是否有員工須就此事問責，他則以進行相關人事程序跟進，惟不願透露涉及人數及具體調查情況。被問到會否令沙中綫過海段延遲通車，他則指因現時仍在評估，有結果將盡快向公眾交代。

至於他何時得知系統岀現上述問題，他沒有明確交代，僅稱同事於最後階段向管理層匯報，強調暫緩實施新系統是當時情況「最好決定」。

監督組疑「自己人查自己人」 金澤培：最緊要搵熟悉鐵路嘅人

對於成立監督組是否淪為「自己人查自己人」，金澤培則稱成員除了內部人員，亦會有外面專家，「最緊要搵熟悉鐵路嘅人員」。

金澤培提到，新系統啟用初期，將有6架「9卡車」投入服務，新界出九龍一段繁忙時間較少用9卡車，以確保車務運作順暢，「大圍至九龍塘段係唔用或少用（9卡車）」。他稱，任何新系統投入服務，也會有後備方案。

譚文豪批無人問責

前立法會議員、公民黨譚文豪表示，調查報告再一次揭示港鐵內部通報有延誤，甚至再次出現「欺上瞞下」情況，質疑港鐵有否吸取沙中綫紅磡站的教訓。他指，港鐵應就此事交代有多少名涉事職員須問責，坦言如不糾正內部的管理態度，即使成立任何監督小組也未能改善情況。他促請港鐵盡快交代會否延遲沙中綫過海段通車日期，若有延誤，港鐵等相關人士應負責有關損失。

政府發言人表示，港鐵作為沙中線的項目管理人，並具有多年鐵路營辦的經驗，理應能及時評估事件可能引致的後果，適時跟進，並向政府通報。發言人稱，延遲東鐵綫新訊號系統及新列車轉換安排，可能引致東鐵綫過海段延誤通車，政府對此感失望，並保留追究港鐵的權利。

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