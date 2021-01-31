【本報訊】中港政府先後宣佈不承認英國國民（海外）護照（BNO）為旅遊和身份證明文件。英國保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）呼籲英國政府不應忽視中方針對BNO，因觀乎中共一貫手段，今次不承認BNO，代表會進一步變本加厲鎮壓香港，例如阻止BNO持有人離港，必須盡快採取行動做更多。

促政府勿為利益姑息中共

施志安在英國《每日電訊報》撰文，指中共在香港實施國安法公然違反《中英聯合聲明》，英國推行BNO「5+1」方案讓港人昨起申請簽證到英國居留之前，中港不承認BNO的用意可謂非常明顯。

他認為即使BNO不被承認為旅遊和身份證明文件，不一定會令持有人無法獲簽證，但他仍覺得很多港人將無法前往英國，曾參與民主示威的年輕人更可能是最大受害者。他亦擔心中共可能會有進一步行動，如阻止任何BNO持有人離港。

施志安指，英國與很多其他國家一樣在經濟上越來越倚賴中國，從手機到核電廠，因此即使中國做出種種令人震驚行為，包括佔領南海、與印度發生邊境衝突、壓制境內基督徒、嚴重迫害新疆維吾爾人等，但經濟因素削弱了英國政府對中共的憤怒，更有意增加中英貿易。他認為如果英國政府堅決要求中國政府為其行為負責，便要做得更多，但他很驚訝即使證據確鑿，英國政府至今仍未落實《馬格尼茨基制裁法》，制裁有份鎮壓香港的人士。