網民前年10月13日發起「十八區開花」示威，7人被指將「優品360」商品掃落地，因而被拘控。其中54歲無業漢及18歲男學生早前承認刑事損壞罪，無業漢被判囚8個月，男生則於今日面對判刑。主任裁判官羅德泉形容店舖破壞情況猶如傳染病，被告或是「受到感染，加入犯案行列」，又指號召破壞的主謀當然罪大惡極，但「精人出口，笨人出手」，動手的人刑責亦不能看輕，最終判男生進入更生中心。

中五學生林天樂（18歲）早前承認於前年10月13日在葵涌新都會廣場「優品360」內，損壞屬於彩鷗國際有限公司的財產。法庭早前為男生索取更生中心、勞教中心、青少年罪犯專案小組評估及社會服務令等報告。

辯方今進一步求時指，被告的母親、舅父、師長及多名同學今均到庭支持被告，可見被告受人愛戴。被告即時認罪，承擔責任，亦願意作出賠償，可見他已有悔意。

辯方呈上多封求情信，被告的師長在信中指被告品性善良及有責任心，亦是有理想的人，志願是當一位物理治療師；如非發生社會運動，被告不會犯案。辯方又稱，被告父親早年離世，惟被告在喪禮上才首次見到父親。被告因一時衝動及愚蠢犯案，做出令家人傷心的事。被告今年就讀中五，明年將應考文憑試，希望可以繼續讀書，盼法庭考慮判處社會服務令。

官指市民在家中看到相關新聞亦感不安

裁判官羅德泉判刑時指，今次案件的起因是一群人受網上號召影響，向一間店舖作出擾亂行為，只因該店舖的經營者理念及背景與他們不同。他們衝入店舖大肆破壞，不僅導致店舖財物及生意損失，亦令店員感到驚慌。羅官指出，無辜的店員與破壞者素未謀面，市民在家中看到相關新聞亦感不安。

羅官形容，破壞者行為無法無天，亦非單一事件，而是一日內有多宗案件發生，「一浪接一浪，情況猶如傳染病」，不排除被告是受到感染而加入犯案行列。羅官認為，號召破壞的主謀固然罪大惡極，但「精人出口，笨人出手」，出口之人說得如何漂亮及具煽動力，若無人動手亦難以成事，故「動手」之人的刑責亦不能看輕。

羅續指，被告於本案中明顯是紀律有嚴重問題，判刑應針對鬆散紀律問題。雖然報告建議被告接受長時間的社會服務令或判入更生中心，但羅官認為社會服務令屬工作性質，未及更生中心全面，考慮被告背景及案件嚴重程度後，終判被告入更生中心。

【案件編號：WKCC3188/20】

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