政府昨晚（1日）宣告封鎖紅磡馬頭圍道23至35H號隆基大樓進行強制檢測，並於晚上8時起開始封鎖該區，於今早7時解封。有報販嘆今日比平日遲了3小時開舖，損失至少1,000元生意額；批評封區勞民傷財，「個個人搵食㗎大佬，好多人都無工返⋯⋯手停口停呀，叫林鄭補償返啲人工畀我哋啦！」

政府連日來在「多區開花」突襲封區，昨（1日）晚更先後一連封四區，當中包括紅磡隆基大樓，晚上才宣佈由昨晚8時起封鎖該區，並於今早7時解封。

在早上7時解封前，警方繼續封鎖大樓外的一段行人路，又以電閘封鎖民裕街出入口，並有警車停泊在電閘外，令傳媒難以拍攝到檢測現場。

踏入早上7時，警員移動封鎖線，騰出隆基大樓下的行人路，並開始讓市民離開區域。至7時10分，警員陸續移開封鎖線，讓市民陸續離開，亦開始有大批需回到民裕街一帶上班的市民，需先排隊登記才能進內，一度有近20人「打蛇餅」，不過並未有相隔1.5米社交距離。於早上7時22分，警員正式移開電閘，民裕街一段正式解封。

途人路過被困封鎖區

九龍城區議員郭天立指，據知檢測早於凌晨2時已完成，認為可提早解封區域，方便市民進出。他續指，由昨晚封區起，已收到有30宗求助個案，大多與突襲封區安排有關，「今日返唔返嚟好呢，係咪唔返嚟就唔使驗」，又指有路人被困檢測中心一整晚，「有人又唔係居民，咁啱路過就困咗喺封鎖區入面，通宵坐喺檢測櫈嗰啲地方」，認為政府應作更好安排。

隆基大樓昨日檢測的1,006人中，未有發現確診個案。郭亦指，有居民亦有向他反映不理解為何自己受牽連，「會問『吓，封我嚟做咩呀，都無個案』」，認為政府必須釐清封區的準則，否則相當擾民，「幾單個案都係A座嘅，咁點解要B、C、D座都分埋做強制檢測？紅磡有好多舊樓都有個案，但係你唔揀」。

報販：叫林鄭補償返啲人工畀我哋啦

居住於隆基大樓的王女士，每早都會在樓下擺報紙檔。今早7時，她才密密收貨再疊報紙，「本身啲人話（因為封區）唔送貨添㗎，我要自己打返去問」。王指，今天比平日遲了3小時開舖，已損失至少1,000元生意額，「平時朝早返工時間，啲人又會買下煙仔」，惟今日有客人見她未疊好報紙亦不願光顧。

王認為，封區完全「無作用」，「我覺得你驗咗都一樣會中㗎，咁有咩用啫，你抵抗力低嗰啲人一樣會中」，批評措施只是勞民傷財，「個個人搵食㗎大佬，好多人都無工返⋯⋯手停口停呀，叫林鄭補償返啲人工畀我哋啦！」。

在民裕街一帶做車仔麵生意的施小姐，早上7時許排隊登記，領取強制檢測令。她指，昨日得知封區，晚上6時多就離開該區域，不過今天開店時間亦因封區延遲，大嘆「係好麻煩」，「你話7點解封，而家都唔知點樣搞」。由於未能準時開店，有用作煮車仔麵的食材要被擺放在舖外，部份又要延遲送貨。施指，封區尚可接受，「咁驗咗都放心啲嘅」，損失生意亦無所謂，不過笑言始終覺得「麻煩」。

住戶：疫情咁犀利 封區都係啱

居住A座的王女士，7時許就攜買菜車外出。她指自己準備出外買餸及用膳，「唔麻煩，有咩出唔到街，而家咪出到囉」。王指，昨日晚上10時許有人上門着家人做檢測，又有領取物資，認為過程順暢。被問到封區會否帶來不便，「咁無辦法㗎喎呢啲，大家安全啫，係咪呀」，亦會繼續支持封區，「你而家疫情咁犀利，我覺得都係啱嘅」。

3人違強檢令各罰5千 「希望」30多戶無人應門居民檢測

政府中午發稿指，在解封後進行執法行動，行動已早上11時45分完結，發現有3人未進行強制檢測，已向他們處定額罰款5,000元和發出強制檢測令。政府又指30多戶居民沒有應門，「希望」在看到政府張貼的告示，會盡快聯絡政府進行檢查。

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