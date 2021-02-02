港大學生會原定本月舉行「魚蛋革命五周年」攝影展及3場紀錄片《地厚天高》放映會。惟校方近日稱片中言論會引起執法機關的關注，包括「光時」八字，將為大學帶來法律風險。校園傳媒引述消息稱校方不排除出動保安人員阻止舉行放映會。學生會今晚舉行會議決定放映會安排。

《地厚天高》導演林子穎表示非常關注事件，稱如果放映會最終不能舉行，會感到非常失望。本身是港大舊生的林稱自己在校時有很多機會接觸具爭議性的電影，如果大學因為害怕《國安法》而令學生不能再享有這樣的機會，她會感到非常難過。她又表示沒有考慮過刪剪電影內容，希望自己日後不會因為有人播放電影而被捕。

港大學生會計劃於本月3日、5日及8日放映紀錄片《地厚天高》。該片由港大畢業生林子穎拍攝，記錄因暴動罪成在囚的前本土民主陣線召集人梁天琦2016年參選立法會歷程。港大學生會外務副會長鄭凱盈透露，港大學生發展及資源中心（CEDARS）上月兩度聯絡學生會幹事就放映會交涉，惟未能達成共識。

港大指《國安法》下將引反對組織及執法機關關注

根據CEDARS發給學生會的書面記錄，校方認為現時《港版國安法》環境與去年底學生會在校內協辦的反修例運動文物展時截然不同（fundamentally different），形容現時情況更加嚴峻（stringent）及艱難（taxing），並指片中多段言論與背後宣揚的理念，將引起反對組織（opposition party）及執法機關的關注（undesirable attention）。CEDARS又附上校方認為有相關風險的片段，包括梁天琦和現時流亡海外的前青年新政召集人梁頌恆於片中提及「光復香港、時代革命」口號的十張截圖，還有梁稱「以武制暴是唯一出路」、片中展示「香港獨立」字眼旗幟及背景的畫面，連片中有人提到「直搗中聯辦」的截圖也包括在內。

根據上述書面記錄，CEDARS續指放映會將為主辦者曝露在極大風險之中，只要有人向警方或國安單位舉報，所有相關人等都必須承擔後果。CEDARS請主辦者盡量免除潛在法律風險，以及就放映活動諮詢法律意見。

港大學生會媒體引消息：校方不排除派保安阻放映

港大學生會校園電視今引述消息指，若學生會堅持舉辦放映會，校方不排除出動保安人員阻止放映會舉行。惟鄭凱盈拒絕向《蘋果》證實有關消息。鄭指學生會今晚舉行會議決定放映會安排。

港大校方向《蘋果》覆稱，徵詢法律意見後憂慮放映會有多處不符合法規，包括電檢要求，以及衞生防疫有關人群聚集的規定。校方遂「嚴肅勸喻」學生會認真考慮放映會可能引起的公共安全問題和潛在法律後果，「校方嚴正重申，守法是公民責任，大學不會容忍任何犯法或意圖犯法的行為。大學尊重其成員的言論自由，而行使自由亦必然要負上責任。任何人都必須尊重法律並明白自己的言行所帶來的後果。」

電影、報刊及物品管理辦事處（電影報刊辦）並沒有收到香港大學就放映影片一事的徵詢。就個別影片的評級資料，可登入的網頁查閱。而處方網頁顯示，該記錄片為2B級。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！