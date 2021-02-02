警務處處長鄧炳強在立法會保安事務委員會交代去年本港治安時，提及「港版國安法」自去年中實施以來，警方目拘捕97人，但只檢控8人。鄧炳強發言時，又借題抹黑反送中抗爭者；一方面稱無證據顯示被捕者與毒品有關，另一方面又形容示威現場「成班人一齊衝出去」，「心理嘅亢奮程度同食咗毒品類似」；甚至誣衊抗爭「經常鼓吹『私了』」，誘發多宗童黨欺凌。

立法會保安事務委員會2月2日召開視像會議，警務處處長鄧炳強出席交代2020年本港治安情況。自「港版國安法」於去年中實施後，警方目前已拘捕97人，分別涉嫌分裂國家、顛覆國家政權、勾結外國勢力等，部份人亦涉及發表煽動文字、欺詐及洗黑錢等；當中8人已被檢控，包括一名傳媒集團的主要持股人。鄧炳強認為，社會秩序已漸漸恢復穩定，但強調會嚴防違法活動死灰復燃，特別是個別激進人士發動的「孤狼式襲擊」，如去年12月有人向警察遊樂會投擲汽油彈。他強調警方不會掉以輕心，會以情報主導盡早調查及執法，以防形勢逆轉。

鄧炳強指，去年反修例運動相關罪行分別減少1成至7成不等，他認為情況反映治安逐漸回復平穩。他又指截至去年12月底，有10,200人因反修例運動被捕，當中約4成人報稱是學生，警方已檢控2,450人，當中940多人已完成司法程序，8成人須承擔法律後果，包括定罪或簽保守行為。而被定罪及判刑的人士當中，有190多人被判監禁，當中涉嫌在機場襲擊《環球時報》職員符國豪的3人被判暴動罪成，分別監禁約4年至5年半，是至今反修例案件中最重判刑的。警方亦已拘捕55名涉嫌組織及參與民主派初選的人士，案件正在調查中。

會上沒談警員涉毒品案

新民黨容海恩指，不少暴動案牽涉毒品問題，「聽到好多家長好擔心，好多罪犯利用毒品引誘小朋友或者青年犯案，參與暴動、暴力案件」，詢問警方是否有相關數字。

鄧炳強回應時則指，沒有證據顯示反修例案件被捕人士與毒品有關，「我哋拘捕嘅人士入邊，極少極少，有都係一班、半班同一時間搵到毒品」。惟鄧又形容，示威現場的氣氛通常亢奮得如同「食咗毒品」，指「成班人一齊衝出去、掟汽油彈，心理嘅亢奮程度同食咗毒品類似，我哋都以為佢食咗毒品，但冷靜落嚟會變返正常人」。

去年有多宗警員涉及毒品案件，鄧炳強與建制議員並沒有提及，鄧炳強在匯報中特別提到，警方接獲了多宗青少年欺凌事件，認為情況「已經唔係單單朋輩之間嘅捉弄」，而是涉及嚴重暴力及人身傷害。鄧炳強認為，有關趨勢是源於反修例運動催生的「不守法意識」，「暴徒經常鼓吹『私了』嘅行為，可能已經荼毒咗下一代嘅年輕人，令到整體青少年犯罪情況惡化」。

此外，就一名孕婦日前在土瓜灣被警方截查，並被警員以阻差辦公拘捕，她於事發三日後早產誕下男嬰，熱血公民鄭松泰關注警方對包括孕婦在內的弱勢社群，促訂立執法標準。鄧炳強回應時表示，對受影響孕婦表示慰問，但認為警員已因應當時情況，以最低武力採取行動，故不認同事件存在使用過度武力或不當行為，又指警方已收到投訴，將就事件展開調查。

去年整體罪案增4,007宗

2020年多種罪案數字亦錄得大幅上升，整體罪案數字比2019年增4,007宗，上升6.8%。鄧炳強指，雖然罪案數字有所上升，但對比上半年及下半年數字，整體罪案率亦有4%跌幅，當中行劫案大幅減少6成，爆竊案減少2成。

青少年犯罪方面，2020年因刑事罪行被捕的青少年較前年下跌6.6%，共有3,987人；涉及妨礙公安罪行的人數錄得4成跌幅，但涉行劫、毒品及三合會相關罪行被捕的青少年，則大升一倍。鄧炳強指，警方在近期行動亦發現，有不法集團聘請青少年，包括學生進行非法收債及毒品罪行。

詐騙案多90% 刑事恐嚇增221宗

詐騙案方面，去年共錄得15,553宗，較前年急升7,337宗，錄得9成升幅，當中以網上購物騙案、電話騙案，及網上情緣騙案為主。網上購物錄得6,678宗個案，比2019年多4,484宗，升幅超過兩倍，當中以口罩騙案共佔5,500多宗。勒索案方面，去年共錄得1,399宗，比前年多984宗，升幅為2.4倍，當中裸聊勒索案更上升5倍，錄得1,009宗，佔整體個案逾7成。鄧炳強指，相信升幅與疫情期間，更多人使用網上聊天及交友軟件有關。

刑事恐嚇案方面，去年共有1,401宗，比前年增加221宗，升幅約兩成，當中以與收債有關的刑事恐嚇為主，共錄得550宗，警方相信與社會經濟轉差有關。行劫案則比前年上升26%，共錄得264宗，當中165宗已被警方偵破，破案率為63%。性罪行方面，去年共有64宗強姦案，較前年上升28%，當中僅一宗涉及陌生人，警方的破案率為92%。非禮案比前年下跌30%，共錄得685宗，當中有24%案件涉及16歲以下受害人。

另外，去年共錄得25宗兇殺案，比前年少1宗，全部案件已被偵破。爆竊案錄得2,095宗，比前年下跌12%，當中警方已偵破580多宗，拘捕約450多人，破案率為28%。鄧炳強表示，警方會繼續進行以情報主導的行動，並加強巡邏打擊街頭罪案。

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