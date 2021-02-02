反送中運動後，警隊民望插水，加入人數銳減，當局轉為向臨近退休的警務人員埋手。繼早前落實讓2000年至2015年入職的公務員選擇延長退休年齡後，近日再傳當局將率先讓2000年之前入職的警務人員選擇延長退休年齡。

有現職警員擔心，警員「夠期」但不退休，會阻礙年輕警員晉升。公務員事務局回覆指，如「個別部門」因其「特別的人力需要」，而提出在延長部門公務員的服務年期方面需要有其他安排，局方會審視該部門的運作需要和提出的理據，考慮有關部門是否仍有空間運用現行的延長服務年期的措施，或有實際需要作特別的安排。

警隊請延遲退休人數於六大紀律部隊中包尾

特首林鄭月娥早前承認警隊在招聘上有困難，警隊以至其他紀律部隊近期則盛傳，當局會讓2000年6月1日之前入職，即屬公務員舊制的警務人員選擇延長退休年齡，由原來的55歲延長至60歲。

特區政府早在2018年7月推出延遲退休方案，讓2000年6月1日至2015年5月31日期間入職的公務員，選擇將退休年齡推遲5年。根據政府早前回覆《蘋果》的資料，警隊內有10,714人合資格申請延遲退休，最終有9,114人提出申請，比率約85%，但於六大紀律部隊中包尾。

最快今年實行 政府人員協會表「高度關注」

至於舊制公務員延長退休年齡問題，政府一直有保留，稱該批公務員將於約10年後到達退休年齡。若果容許延期，或阻礙其他人員晉升，故舊制警員獲延長退休年齡消息一出，即引起其他公務員團體關注。

政府人員協會上周去信公務員事務局局長聶德權，提到接獲相關消息，指安排最快今年內實行，對此表示「高度關注」，要求與局方商討其他紀律部隊人員的安排。

升警長職級大減至約280個

消息除令其他紀律部隊眼紅，警隊內部亦有不同聲音。有現役警員向《蘋果》透露，今年獲批升職的警務人員較以往少，過往有350至450個晉升至警長職級的空缺，今年卻大減至約280個，懷疑是受延長退休年期影響。

該名警務人員坦言，若全面落實延長退休年齡，勢必推遲現職警員升職時間，不少現有和新入職警務人員都反對，但警隊管理層只顧解決人手問題，漠視人員士氣。

對於當局是否落實讓舊制警務人員延長退休年齡，公務員事務局回覆指，如個別部門因其特別的人力需要，而提出在延長部門公務員的服務年期方面需要有其他安排，公務員事務局會審視該部門的運作需要和提出的理據，考慮有關部門是否仍有空間運用現行的延長服務年期的措施，或有實際需要作特別的安排。

警方無否認擬延舊制公務員退休年齡

局方又稱，政府自2015年推出各項延長公務員服務年期的措施（包括退休後服務合約計劃、最後延長服務及經調整的繼續受僱機制），讓各部門因應其整體人力狀況、實際及運作需要，以及繼任安排等靈活採用，以挽留具經驗並達退休年齡的公務員，以應付人手和運作需要。

警方則沒承認或否認，僅稱警隊一直通過積極的策略及措施招募及挽留人才，以配合部門行動和服務需求；又指當空缺出現時，將會透過適當的晉升、招聘和多項延長人員服務年期的措施填補。

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