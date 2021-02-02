《眾新聞》早前報道特首林鄭月娥上周四（1月28日）曾與終審法院首席法官張舉能單獨見面，即在壹傳媒集團創辦人黎智英涉及違反「港版國安法」保釋聆訊昨日開審前四天會面。林鄭今早行會前被問及上述事件時未有直接回應，但強調特首與終審法院法官會面十分「正常（normal）」，稱外界質疑有關會面是意圖干預司法獨立是「不能接受（totally unacceptable）」，強調無行政長官會這樣做，而自己與前任或現任終審法院首席法官會面其間，從未提及任何案件。

林鄭又指，特首根據《基本法》，有責任捍衞本港司法獨立，強調自己除是特區政府之首，亦是整個香港特區之首，司法獨立、司法機構的效率和運作暢順，都是特首關心的事件。她又指，特首有需要與司法機構之首、終審法院首席法官會面，討論上述事宜，並指司法機構過去亦曾承認，終審法院首席法官不時與她會面，以討論員工、資源以及委任法官等問題，故此雙方必須會面。

民主黨副主席林卓廷認為，林鄭和張舉能的會面時間，或會引起外界的猜測，但他個人相信林鄭不會在席間直接向張舉能施壓，「政權一定會係搵啲中間人，用佢哋嗰種技巧去（向法官）講啲說話，唔會畀你有罪證睇到佢哋點樣指示法官判案」。

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