教育局今（2日）向全港中學發通函，公佈局方對4個高中核心科目的改動計劃。其中近年備受關注的中文科，當局建議增加寫作卷的比重，並取消「聆聽及綜合能力」卷及「說話」卷，改以校本評核形式進行評核，聲稱可讓學生發揮更好及減少操練。不過，有中文科老師認為更動是「走回頭路」，更側重讀寫部份，對改動有保留。 教育局今發通函，建議現時各核心科目均縮減課時，讓學生多選一科選修科。

局方：回應業界多年訴求

其中局方建議，將現時中文科的必修及選修部份合併，並在不同年級提供「建議篇章」閱讀。局方又稱，「為回應業界多年訴求」，將現時公開試四份分卷合併為兩卷，取消現時「聆聽及綜合」與「說話」兩卷。 局方續指，擬將現時口試卷的評估融入校本評核的「閱讀匯報」中，聲言讓學生在熟悉環境中，在不受其他人影響、有教師指導及充足準備下發揮更好，亦可減少操練。

而寫作卷則會增加撰寫實用文的部份，該卷會由現時的1.5小時增加至2小時15分。通函亦詢問向校長對現時指定篇章數量的看法，以及認為應否增加「中國文學」作為新選修科。 教協理事、中文科教師王美琪認為，局方的改革似是「走回頭路」，重新側重讀、寫能力，對改動有所保留。

教師指改動令學生須讀更多指定篇章

她續稱，雖然認同說話卷近年有僵化問題，以校本評核形式進行考核，無法令學生透過公開平台直接比較其說話能力。她又表示，不評論更動是否當局為便利「普教中」試水溫，但認為「普教中」在香港仍不成氣候，相信改動對學生的最大影響，將是須閱讀更多指定篇章。

至於英文科及數學科方面，當局同樣建議將英文科的必修部份及選修部份整合，以釋放近50課時；而數學科則建議學校容許數學能力稍遜的學生，只修讀部份「非基礎課題」及運用所騰出的課時專注於「基礎課題」的學習。

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